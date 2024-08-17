В Бобруйске перевернулась машина скорой помощи

В Бобруйске перевернулась машина скорой помощи3
- 17.08.2024, 16:44
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Она мчалась на вызов с сиреной.
Сегодня около 11 утра 68-летний водитель Lada, двигаясь на перекрестке улиц Минская — Гагарина, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, ехавшему на вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной, на запрещающий сигнал светофора, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В результате ДТП два медработника доставлены в больницу для обследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.