В Бобруйске перевернулась машина скорой помощи 3 17.08.2024, 16:44

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Она мчалась на вызов с сиреной.

Сегодня около 11 утра 68-летний водитель Lada, двигаясь на перекрестке улиц Минская — Гагарина, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, ехавшему на вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной, на запрещающий сигнал светофора, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В результате ДТП два медработника доставлены в больницу для обследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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