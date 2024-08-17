Россияне хвастались «сбиванием» ракет ATACMS: в ВМС ВСУ указали на ложь 17.08.2024, 16:55

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У Украины сейчас нет опасений, что россияне могут массово ударить из Черного или Азовского моря.

Российские захватчики заявляют о «сбитии» большего количества дальнобойных ракет ATACMS, чем Украина имеет их на вооружении.

Об этом представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили о сообщениях в социальных сетях, что якобы россияне сбили большое количество ракет ATACMS, которые летели в направлении Керченского моста.

«Во-первых, они их отбивают, пожалуй, больше, чем у нас их на вооружении. А во-вторых, то, что на вооружении Военно-морских сил, в принципе, не стоит ATACMS. Поэтому, комментировать любые кейсы, связанные с применением этой системы вооружения, даже нет возможности», - сказал Плетенчук.

Он отметил, что все данные о возможных ночных атаках в течение суток еще верифицируются. «Даже если было какое-то применение. Результаты подобных применений требуют некоторого времени, потому что, это все же оккупированная территория, и конечно, для того, чтобы убедиться на 100%, дать верифицированную информацию - всегда нужны, как минимум, сутки», - подчеркнул спикер.

Вместе с тем, у него спросили, накапливают ли россияне ракеты и готовят ракетоносители для нанесения ударов с моря. «На самом деле, нет, на мой взгляд, никаких особых поводов для предостережений. Ситуация вполне понятна и логична. Они не могут позволить себе выходить в море большим количеством единиц, и достаточно длительное время уже выходят они фактически только подводными лодками. Подводная лодка - это до четырех ракет», - сказал Плетенчук.

Кроме того, как считает спикер, россияне, видимо, уже поняли, что использование ракет с моря как отдельной системы вооружения не является эффективным. «Технические характеристики тех же «Калибров» пока таковы, что большая часть ракет - эта атака отражается, иногда доходит до 100%», - подчеркнул Плетенчук.

Также он сказал, что из оккупированного Крыма россияне запускают баллистические ракеты из систем «Искандер-М» и ударные дроны «Шахед». «Но, как вы видите, результативность применения даже этих систем снижается. Что касается «Шахедов» - она уже фактически сведена к нулю», - сказал Плетенчук.

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