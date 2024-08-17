Можно ли в Беларуси пробовать продукты в магазине до их покупки?
- 17.08.2024, 17:17
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Объяснила адвокат.
Когда покупатель получает право распоряжаться товаром из магазина, разъяснила адвокат Мария Загудаева.
Специалист отметила, что этот вопрос можно объяснить статьей 210 Гражданского кодекса Беларуси. В ней прописано, что только собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
В ситуации с приобретением товаров в магазине право собственности на них переходит по договору розничной купли-продажи.
«В данном случае договор считается заключенным, когда покупатель оплатил товар и получил соответствующий документ – квитанцию или чек. …Соответственно, до оплаты право собственности вам не принадлежит», – объяснила адвокат.
Получается, открывать напитки и пробовать продукты до того, как купишь их на кассе, – противозаконно.
Что грозит за такое нарушение
Если все-таки покупатель не удержался, его могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности.
- Административная ответственность наступает, если стоимость продукта составляет не более 10 базовых величин, – рассказала адвокат.
А если цена выше, то речь, возможно, пойдет уже об «уголовке». Одно из наказаний – штраф, его размер зависит от стоимости товара.