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Можно ли в Беларуси пробовать продукты в магазине до их покупки?

  • 17.08.2024, 17:17
  • 1,084
Можно ли в Беларуси пробовать продукты в магазине до их покупки?

Объяснила адвокат.

Когда покупатель получает право распоряжаться товаром из магазина, разъяснила адвокат Мария Загудаева.

Специалист отметила, что этот вопрос можно объяснить статьей 210 Гражданского кодекса Беларуси. В ней прописано, что только собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В ситуации с приобретением товаров в магазине право собственности на них переходит по договору розничной купли-продажи.

«В данном случае договор считается заключенным, когда покупатель оплатил товар и получил соответствующий документ – квитанцию или чек. …Соответственно, до оплаты право собственности вам не принадлежит», – объяснила адвокат.

Получается, открывать напитки и пробовать продукты до того, как купишь их на кассе, – противозаконно.

Что грозит за такое нарушение

Если все-таки покупатель не удержался, его могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности.

- Административная ответственность наступает, если стоимость продукта составляет не более 10 базовых величин, – рассказала адвокат.

А если цена выше, то речь, возможно, пойдет уже об «уголовке». Одно из наказаний – штраф, его размер зависит от стоимости товара.

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