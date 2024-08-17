В Британии школьница случайно нашла следы динозавра
- 17.08.2024, 17:28
Это произошло во время прогулки на пляже.
Десятилетняя британская школьница Тиган гуляла по пляжу и наткнулась на следы динозавра, которым больше 200 миллионов лет, передает ВВС.
Девочка заметила 5 огромных следов. Расстояние между ними составляет примерно 75 см.
«Мы обнаружили какие-то большие дыры в земле, похожие на следы динозавра. Мама сделала несколько фотографий и отправила их в музей», — рассказывает Тиган.
Специалисты изучили их и предполагают, что они принадлежат огромному травоядному длинношеему динозавру.
Куратор палеонтологического отдела Национального музея Уэльса сообщила Тиган и ее маме Клэр, что «практически уверена, что это подлинные отпечатки лап динозавра».