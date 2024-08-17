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Украина парализовала работу российского разработчика ядерных боеприпасов

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  • 17.08.2024, 17:43
  • 3,882
Украина парализовала работу российского разработчика ядерных боеприпасов

Разведка также получила массив документов предприятия.

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с хакерской группой «ВО Team» парализовали работу российского предприятия, разрабатывающего ядерное оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

По информации разведки, в результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ – компанию «Вега» – выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах провайдера была уничтожена.

Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города, включая Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики. Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, подключенное только к провайдеру «Вега».

Кибератака позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, находящегося под санкциями. Полученная информация позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц, отметили в ГУР.

Следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах.

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