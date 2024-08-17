«Дорога тяжелая, но лучше, чем на работе» 1 17.08.2024, 17:46

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Белорусы поехали в Грузию на автобусе и простояли на российско-грузинской границе 24 часа.

С учетом проблем с визами и очередями на границе Беларуси с Евросоюзом все больше белорусов выбирают в качестве дешевого отдыха на море Грузию. Цены действительно приятно удивляют: например, на конец августа можно найти предложения из Минска в Кобулети (9 ночей отдыха на море, а потом еще экскурсии) за 400 долларов на человека.

Для сравнения: только билет в одну сторону на самолет из столицы Беларуси в курортный Батуми на 19 сентября (раньше нет) стоит 1112 рублей (примерно 350 долларов).

Но, как выяснилось, сложности на границе могут возникнуть и когда едешь на автобусе через российско-грузинскую границу. Гид по Грузии выложил в TikTok ролик с белорусскими туристами, которым не повезло ехать через границу в Верхнем Ларсе сутки, пишет «Наша нива».

— Вы для меня все герои, — говорит мужчина на видео. — Вы 24 часа простояли на границе, ехали сюда трое суток (сегодня уже четвертый день, получается). Вы суперские, я горжусь вами.

Видео набрало около 55 тысяч просмотров. В комментариях появилась женщина, которая ехала в том же автобусе. Она написала, что устали они сильно, но сейчас все класс.

Были и те, кому тоже «повезло», но оптимизма сохранилось меньше. «Мы столько же простояли с 7 по 8 июля. Потеряли день отдыха. Это ужасно, не стоит того», — написала одна из комментаторов.

Еще некоторые комментаторы начали возмущаться насчет того, кто же должен оплачивать этот самый «потерянный» день долгожданного отдыха на море.

А опытные любители такого отдыха поделились своими лайфхаками: «Берите мочегонное, принимайте перед транзитным ночевкой, очень отекают ноги. Старайтесь больше двигаться, на всех остановках старайтесь больше ходить. Дорога реально тяжелая, но лучше, чем на работе».

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