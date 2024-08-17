Завтра в Беларуси будет до +34°С
- 17.08.2024, 18:08
На воскресенье объявили оранжевый уровень опасности.
На воскресенье, 18 августа, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды.
«Днем 18 августа во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…34°С, в Минске +30°С», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в воскресенье погоду в Беларуси будут определять атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса тропического происхождения. Ожидается теплая погода, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.
В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый.
Атмосферное давление существенно не изменится.