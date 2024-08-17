«Повесьте, пожалуйста, Путина!»

Житель Суджи эмоционально высказался о хозяине Кремля.

В Курской области местные жители все быстрее прозревают. В частности, Андрей Горбачев наконец-то сказал, что думает о власти и военных РФ на самом деле. Так, он проклинает их и просит украинских бойцов повесить диктатора Путина.

Об этом пишет украинский журналист Юрий Бутусов.

«Вы нас хотя бы напоили, кормили... Эти нас оставили без воды, без хлеба, без ничего. Спасибо вам, ребята, дай Бог вам здоровья! Бейте фашистов. Повесьте х**ла (Путина – прим.), пожалуйста!»

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