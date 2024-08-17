«Внутри Кремля идет грызня» 17.08.2024, 18:36

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Украина нащупала слабое место РФ.

Наступление ВСУ в Курской области вызвало панику в Кремле и привело к нелогичным и необдуманным действиям Путина, рассказал в интервью для «Фабрики новин» экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Экс-разведчик с иронией высказался о реакции россиян на операцию в Курской области: «Дальше начинается цирк абсолютный с конями, потому что Министерство обороны РФ говорит, что мы там «вообще всех разбили», а теперь местные власти, и Росгвардия, и ФСБ пусть разбираются».

Жирнов поделился имеющейся информацией о ситуации в РФ: «У Герасимова главная задача - война в Украине, поэтому, конечно, ему ничего не грозит, никакие отставки. Это все ерунда абсолютная. Это все распространяют ФСБ и люди, не разобравшиеся в том, что происходит в Кремле, то есть у них сейчас грызня идет внутри Кремля. Это тоже очень хорошая новость для Украины, потому что каждый тянет одеяло на себя и каждый говорит, что «виноват сосед, а я не виноват».

«У Путина тоже в голове мешанина, это дурдом абсолютный, потому что он говорит, что у нас ситуация сложная, но типа мы все разруливаем, ввожу режим КТО, а значит за это отвечает ФСБ, но говорит, что главная задача ложится на вооруженные силы. Это не соответствует даже конституционному статусу вооруженных сил, которые в РФ задействуются только тогда, когда возникает военная угроза территории страны, а Путин говорит, что у нас террористическая угроза, а это — ФСБ», - пояснил Сергей Жирнов.

После этого опытный разведчик заявил: «Строго говоря, для Путина самая большая опасность - то, что Украина нащупала, по-моему, самое слабое место и показала это слабое место. РФ выстроила некий фронт на Востоке и считала, что все будут играть по ее правилам, то есть все будут играть на этом фронте по ее правилам. Россия сама же нарушила эту парадигму: она начала наступление с Белгородской области на Харьков, и это дало Украине возможность подумать о том, «а, может быть, нам надо воевать не только там, где заставляет РФ».

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