закрыть
17 августа 2024, суббота, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Внутри Кремля идет грызня»

  • 17.08.2024, 18:36
  • 2,432
«Внутри Кремля идет грызня»

Украина нащупала слабое место РФ.

Наступление ВСУ в Курской области вызвало панику в Кремле и привело к нелогичным и необдуманным действиям Путина, рассказал в интервью для «Фабрики новин» экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Экс-разведчик с иронией высказался о реакции россиян на операцию в Курской области: «Дальше начинается цирк абсолютный с конями, потому что Министерство обороны РФ говорит, что мы там «вообще всех разбили», а теперь местные власти, и Росгвардия, и ФСБ пусть разбираются».

Жирнов поделился имеющейся информацией о ситуации в РФ: «У Герасимова главная задача - война в Украине, поэтому, конечно, ему ничего не грозит, никакие отставки. Это все ерунда абсолютная. Это все распространяют ФСБ и люди, не разобравшиеся в том, что происходит в Кремле, то есть у них сейчас грызня идет внутри Кремля. Это тоже очень хорошая новость для Украины, потому что каждый тянет одеяло на себя и каждый говорит, что «виноват сосед, а я не виноват».

«У Путина тоже в голове мешанина, это дурдом абсолютный, потому что он говорит, что у нас ситуация сложная, но типа мы все разруливаем, ввожу режим КТО, а значит за это отвечает ФСБ, но говорит, что главная задача ложится на вооруженные силы. Это не соответствует даже конституционному статусу вооруженных сил, которые в РФ задействуются только тогда, когда возникает военная угроза территории страны, а Путин говорит, что у нас террористическая угроза, а это — ФСБ», - пояснил Сергей Жирнов.

После этого опытный разведчик заявил: «Строго говоря, для Путина самая большая опасность - то, что Украина нащупала, по-моему, самое слабое место и показала это слабое место. РФ выстроила некий фронт на Востоке и считала, что все будут играть по ее правилам, то есть все будут играть на этом фронте по ее правилам. Россия сама же нарушила эту парадигму: она начала наступление с Белгородской области на Харьков, и это дало Украине возможность подумать о том, «а, может быть, нам надо воевать не только там, где заставляет РФ».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин