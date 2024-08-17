Полковник ВСУ: Лукашенко «нарезает петли», как заяц от гончих 17.08.2024, 18:43

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Роман Свитан

Коллаж: Главред

Россия давит на белорусского диктатора.

Украинские силы укрепляют свои позиции и расширяют стабилизированную территорию при наступлении в Курской области РФ.

На фоне происходящего заметны и метания белорусского диктатора Лукашенко.

Об этом сайту Charter97.org заявил известный военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан:

— Лукашенко не хочется попадать в замес и бросать в топку белорусскую армию, которая и так не самая большая. Это у россиян «бабы и так нарожают». В Беларуси же каждый военный профессионал на счету.

Лукашенко невыгодно сжечь свои войска непонятно где. Он их будет пытаться придержать разными способами, пытаясь «петлять от задачи». Лукашенко «нарезает петли», как заяц от гончих. Пытается выскочить из-под давления Путина. Удастся ли ему? Неизвестно.

У Путина катастрофический недостаток войск на Курском направлении. Поэтому он будет давить на Лукашенко. Он может выдавить какую-то технику, боеприпасы, а, может быть, какие-то мобильные войска, к примеру — штурмовые бригады.

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