Четыре ярких фильма для просмотра в выходные 17.08.2024, 18:51

Они отлично подойдут и для просмотра в дороге.

В дороге есть много свободного времени, которое можно потратить на просмотр фильмов. Так будет веселее не только вам, но и тем, с кем вместе путешествуете.

Если вы скоро отправляетесь в путешествие, то скачивайте фильмы, которые рекомендует «Кино 24».

«В диких условиях» (2007)

В фильме рассказывается о приключениях Кристофера Маккендлесса. Он завершил обучение в Университете Эмори и живет довольно богато. Однажды парень вместе со своей сестрой узнает, что они родились не в браке.

Семейные и другие проблемы заставляют Кристофера принять неожиданное решение. Он избавляется от кредитных карточек, документов, деньги отдает на добрые дела, а сам отправляется путешествовать по миру.

«Приключения Реми» (2018)

Главный герой фильма – мальчик-сирота, по имени Реми. Однажды он встречает артиста, который путешествует по разным странам, и вместе с ним отправляется в увлекательное путешествие.

Реми хочет узнать что-то новое, а также заработать денег, чтобы обеспечивать себя. В дороге он знакомится с новыми людьми и получает невероятные эмоции.

«Волшебник страны Оз» (1939)

Однажды девочка Дороти и пес Тото попадают в волшебную страну Оз. Там они встречают чучело, трусливого льва и железного дровосека. Новых друзей ждет увлекательное путешествие по удивительным местам. Герои хотят найти волшебника, который может осуществить их заветные желания. Однако на пути они сталкиваются с проблемами.

«Зеленая книга» (2018)

События фильма разворачиваются в 1962 году. Тони Валлелонг становится водителем популярного джазового пианиста Дона Ширли. Он должен сопровождать знаменитость во время тура. Если музыкант успеет сделать все запланированное, то Тони получит немалые деньги. Так двое мужчин путешествуют по Соединенным Штатам Америки.

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