Авиаэксперт: РФ стремительно теряет боевые самолеты, но запас еще есть 17.08.2024, 19:08

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Специалист выделил два важных фактора.

С момента полномасштабного вторжения в Украину количество российских боевых самолетов стремительно уменьшается. За два с половиной года военных действий в Украине из 1200 боевых самолетов в РФ осталось 850.

Уменьшение количества самолетов в РФ происходит из-за двух факторов — часть самолетов уничтожена во время боевых действий, а часть — выбыла из строя из-за невозможности технического обслуживания и ремонта.

Об этом FREEДOM рассказал украинский эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

«Здесь действительно нужно учесть два важных составляющих фактора. Первый — часть российских самолетов была непосредственно уничтожена во время боевых действий. Второй фактор — ухудшение уровня технического обслуживания привело к выходу строя и возможности боевого применения тех самолетов, которые и так были в самом худшем состоянии. Поэтому то сокращение количества российских самолетов, которое мы видим, во многом происходит по этой причине. Сейчас сокращение российской авиации оценивается 20-30%, но дальнейшее сокращение будет идти не такими прогрессивными темпами», — считает эксперт.

По его словам, на самом деле в РФ есть еще достаточно большой запас самолетов, которые находятся в хорошем состоянии и остаются на вооружении Российской Федерации.

«Нужно отметить, что из того количества, которое сейчас есть, Россия применяет около 200 самолетов для ведения непосредственно боевых действий. Потому запас возможности применения у них сохраняется достаточно солидный», — отметил Долинце.

В то же время эксперт по вопросам развития авиационного рынка уточнил, что в разных сегментах российской авиации ситуация отличается.

«Например, если говорить конкретно о стратегических бомбардировщиках, в России остается более 120 машин в разном состоянии. Однако, тут нужно отметить, что это старые машины, например, Ту-22М3 — одна из самых старых модификаций. Кроме того, никакой из тех типов стратегических бомбардировщиков — это Ту-22, Ту-95, Ту-160, которые на сегодняшний день используются, — Российская Федерация в ближайшие годы, скорее всего, не сможет построить. Потому что без западных комплектующих и западного оборудования РФ не способна производить новые стратегические бомбардировщики», — констатировал он.

Что касается ситуации с самолетами дальней радиолокационной разведки, то по словам спикера, ситуация еще более плачевная.

«Дело в том, что РФ имеет очень ограниченное количество этих самолетов — не более 10-12 единиц. И эти самолеты Украине удается уничтожать. Поэтому РФ будет очень тщательно их прятать и оберегать», — резюмировал Богдан Долинце.

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