«Детей вырастила в этих магазинах» 17.08.2024, 19:21

Что покупают в секонд-хендах жители регионов.

Долгое время считалось, что одежду в секонд-хендах покупают только люди с низким уровнем достатка. Некоторые предрассудки, касающиеся «секондов», в обществе остались до сих пор.

Но популярность этих магазинов, особенно в последние годы, заметно выросла. За что же любят «секонды» жители Барановичей? Узнал сайт bar24.by.

«Новое пальто обошлось всего в 40 рублей»

Первое преимущество, которое отмечают все любители секонд-хенда, это цены. По словам барановичских завсегдатаев, в «секондах» можно найти хорошие вещи буквально за копейки. Особенно, если закупаться в дни больших скидок.

Так, одна читательница рассказала, что однажды купила в «секонде» новое фирменное платье от ZARA всего за 14 рублей.

– Новое осеннее кашемировое пальто вышло всего 40 рублей. Оно было ещё с биркой, – хваталась другая читательница.

Многие любители «секондов» отмечают, что иногда на те деньги, что заплатишь в магазине за новую вещь, в секонд-хенд можно одеть всю семью. Так, к примеру, одна наша читательница рассказала, что «недавно на 13 рублей купила 11 вещей: мастерки красивые, майки, лосины, юбка, кофты». Другая сказала, что на 120 рублей полностью одела семью из четырех человек.

– Сейчас одна майка, купленная в магазине, стоит так, что в «секонде» я оденусь с ног до головы, – отметила еще одна читательница.

«Часто нахожу брендовые вещи»

Второй важный момент, который привлекает горожан в магазинах секонд-хенд, это возможность купить брендовые вещи по низкой цене.

– Я часто нахожу там брендовые вещи. Эксклюзивные. Не Гуччи и Версаче, конечно, менее известные бренды. Но если погуглить их магазины в интернете, одна сумка может стоить больше 200 долларов, – рассказала одна из горожанок.

Вещи не как у всех – вот, что часто ищут в барановичских «секондах» горожане.

– Покупая вещи на рынке или в магазине, будь уверен, что ты не раз встретишь людей в этой же одежде. А в «секонде» можно найти что-то эксклюзивное. Или даже обычную вещь, но которую мало на ком увидишь, – считает одна из посетительниц «секонда».

Что покупают в барановичских секонд-хендах?

Судя по рассказам читательниц, чаще всего в секонд-хендах покупают одежду. Кто-то берет что-то определенное. Например, только джинсы и рубашки. Кто-то собирает полноценный гардероб – от маек до верхней одежды. А вот с обувью, говорят горожанки, секондам «угодить сложно».

Особым просом пользуются детские вещи. Так как дети быстро растут. И обновлять детский гардероб нужно гораздо чаще, чем взрослый. При том что стоимость детской и взрослой одежды не сильно отличается.

– Я захожу в секонд-хенды даже без денег. Просто морально отдохнуть. А так покупаю там детям одежду. На дочку 10 месяцев много чего хорошего качества там можно найти. На сына четырех лет чуть поменьше, но все же – отличного качества брюки, джинсы, рубашки. Хожу примерно раз в месяц-два, зависит от того, как быстро дети из одежды вырастают, – рассказала одна из горожанок.

А другая читательница поделилась, что буквально «детей вырастила практически в этих магазинах».

– Первую вещь в секонд-хенде я купила первую вещь в 1993 году в Польше. Качество отличное, цена хорошая. Так и пристрастилась. Детей вырастила практически в этих магазинах, да и семью свою «подсадила». Белорусский легпром далеко стоит от секондов, – отметила она.

Средний чек и табуированные покупки

Пожалуй, единственный предмет гардероба, который горожане брезгуют покупать в секонд-хендах, это нижнее белье.

– Я не буду покупать замызганные и изношенные вещи. И те, что не подходят мне по размеру или фасону. Нижнее белье не беру, тут уж лучше новое. Ну и вещи люкс. Не понимаю, почему на них цена выше. Такие же вещи, как и остальные, – отметила одна из покупательниц.

В среднем за один поход горожане оставляют в «секонде» порядка 50 рублей. И, как правило, на эти деньги покупают не одну, а несколько вещей.

У каждого любителя «секондов» есть свои секреты успешного шопинга. Кто-то не покупает вещи без примерки. Кто-то подолгу изучает штанги и полки с товаром.

– Секрет успешной покупки состоит в том, чтобы это делать в удовольствие. Если тебе это нравится, значит, и покупка обязательно будет удачной. У меня все покупки удачные. Потому что я всегда уверена, что обязательно для себя что-то найду. И, знаете, я ни разу не вышла без покупки! – отметила одна из покупательниц.

Но главный секрет успешного шопинга в магазинах секонд-хенд, говорят заядлые посетители, – это не обращать внимание на предрассудки.

– Мне все равно, что думают другие, каждому свое. Для меня секонд как рыбалка, приносит какой-то определенный кайф, – резюмировала одна их любительниц «секондов».

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