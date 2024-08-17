Литовский офицер: Стратегически Путин уже проиграл 17.08.2024, 19:27

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Начав операцию в Курской области, Украина перевернула шахматную доску.

В одночасье померкла формула «мир в обмен на территории». Хотя туман войны еще не рассеялся, но некоторые очертания ситуации на военно-политической карте очевидны.

«Новая газета.Балтия» обратилась за комментарием к литовскому офицеру запаса сил специального назначения Ауримасу Навису: что изменила дерзкая операция и какие коррективы принесла в геополитику?

Российская коррупция вновь помогла украинской армии

Операция в Курской области началась 6 августа. Сперва казалось, что все ограничится смелой вылазкой, как в прошлом году в Белгородской области. Однако теперь очевидно, что масштаб совсем другой: от Украины уже назначен военный комендант, идет окапывание, захваченные населенные пункты явно никто не готов оставлять без боя.

— Прошлогоднюю и нынешнюю операцию сравнивать некорректно, — считает Ауримас Навис. — Достаточно посмотреть, какие в данный момент задействованы силы с украинской стороны — от 3 до 5 бригад. Это около 20 тысяч военнослужащих. На кадрах мы видим тяжелую технику — танки, артиллерийские орудия.

В последние дни поступала информация, что аналогичные действия могут произойти в Белгородской области: украинцы захватывают то одно, то другое село. Россия на всякий случай объявила в регионе чрезвычайную ситуацию.

— Вероятно, в Белгородской области все ограничится рейдами, но не полномасштабной операцией, — предполагает эксперт. — У Украины просто нет на это ресурсов. Сейчас важнее удерживать уже захваченную территорию в Курской области.

Многие эксперты называли одной из целей Украины попытку оттянуть российские войска с Донбасса. Однако эксперт считает, что это нелогично: ведь войска противника сразу же воспользуются этим. На его взгляд, Генштаб России не пойдет на такой риск.

— Что касается захвата Курской АЭС, то глядя из Литвы кажется, что она действительно может быть оперативной целью, — рассуждает Ауримас Навис. — Причем, возможно, даже не сам захват, а риски, связанные с этим. Огромное значение имеет психологическое воздействие на Кремль, который теперь вынужден остерегаться и думать, как защитить стратегически важный объект.

Одним из факторов, предопределивших успех, эксперт называет наличие только одной линии оборонительных сооружений на российско-украинской границе. Их должно быть две, но, судя по всему, российская коррупция вновь помогла украинской армии.

Кремль проиграл в психологической игре

По мнению Ауримаса Нависа, теперь главной целью Украины в Курской области станет удержание территории на глубине в 30-40 километров, и это вполне по силам, учитывая, что российская армия сконцентрирована на Донбассе.

— Как я понимаю, для Генштаба РФ эта операция стала большим сюрпризом, — продолжает эксперт. — Хотя информация о накоплении войск не могла не поступать — 20 тысяч военнослужащих очень сложно спрятать. Но в Кремле, возможно, не думали, что украинцы решатся на такую операцию без прямого одобрения Запада. Однако случилось иначе, и это имело смысл.

Из источников в дипломатических кругах Евросоюза стало известно о реакции в среде западных политиков. Если говорить в двух словах, это был приятный сюрприз: с одной стороны там всегда удерживали Украину от эскалации, с другой — в реальности ждали чего-то подобного. Проявив себя как субъект, армия защищающейся страны вновь заставила пересматривать реалполитик.

Как считает Ауримас Навис, Кремль уже проиграл стратегически. Пугая весь мир ядерным оружием и переходом красных линий, он показал, что в реальности не готов его применять.

— Нам очевидно, что это блеф, но западные лидеры всегда остерегались, — развивает мысль наш собеседник. — А нынешняя операция Запад приятно удивила. Украина заштриховала все красные линии. Больше не о чем говорить! Именно поэтому со стороны России в последние дни никто не вспоминает про ядерные удары — смысла в очередной раз угрожать нет никакого. Кремль проиграл в этой психологической игре.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, находясь с визитом в Киеве, заявил, что Россия перебрасывает войска из Калининградской области в Курскую. Впрочем, Ауримас Навис относится к этим данным скептически: «Уже продолжительное время в Калининградской области нет существенных военных сил, чтобы провести хоть какую-то значимую операцию».

Между тем, операция в Курской области выявила прорехи в российской армии: оказалось, что территорию страны-агрессора защищать некому. Еще один показательный момент: дезорганизация в обороне, самостоятельная эвакуация гражданского населения и сбивчивые заявления бюрократов выявили полную неразбериху. Это выявило Россию, которая не готова защищаться и у которой огромный разрыв между обществом и чиновничеством.

— Раньше Путин предлагал условное перемирие, — напоминает Ауримас Навис. — Однако теперь «мир в обмен на территории» теряет актуальность. Иначе придется согласиться, что часть Курской области останется за Украиной.

Насколько глобальные перемены инициировала Украина, говорит тот факт, что войска другой страны впервые после Второй мировой войны вторглись и захватили территорию России.

В то же время пропагандисты из РФ проговорились: возмущаясь, что война идет на территории их страны, они тем самым невольно признали, что Херсонская, Харьковская, Донецкая, Луганская области и Крым — это территория Украины.

«Не исключаю, что в Кремле могут произойти реальные изменения»

Наиболее существенным достижением яркой операции Украины эксперты единодушно называют реакцию Запада. Есть осторожная надежда, что в будущем это увеличит военные поставки в защищающуюся страну.

— Я бы отметил два обстоятельства, — говорит Ауримас Навис. — Во-первых, и Германия, и Франция, и Великобритания признают, что их военную технику Украина может использовать на территории России. Во-вторых, есть доказательство, что можно воевать с РФ на ее территории и никакой эскалации не произойдет.

Он полагает, что украинским войскам удастся закрепиться в Курской области. Затем движение фронта замедлится, поскольку начнутся осенние дожди, что затруднит перемещение тяжелой техники. Одновременно снизится натиск России на Донбассе.

А далее многое будет зависеть от итогов выборов в США.

— Не один Путин управляет Россией, — заключает Ауримас Навис. — Возможно, люди, которые обладают реальной властью, решат, что пора поменять Путина на другого Путина, который бы разговаривал и договаривался с Западом. Не исключаю, что в Кремле в обозримом будущем могут произойти реальные изменения.

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