Россияне атаковали КАБом украинский Мирноград 1 17.08.2024, 19:39

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От многоэтажки, в которую прилетела авиабомба, почти ничего не осталось.

Сегодня вечером, 18 августа, россияне нанесли удар КАБом по фронтовому городу Мирноград в Донецкой области. Известно о погибшем и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина и собственных корреспондентов.

Филашкин уточнил, что россияне попали в недостроенную 9-этажку. Достоверно известно об 1 погибшем и 4 раненых.

«Вероятно, есть и другие пострадавшие - эту информацию устанавливаем. Спасательная операция продолжается», - написал Филашкин.

Дополнительно глава Донецкой ОВА призвал жителей быть ответственными и эвакуироваться.

Кроме того, свидетелями удара стали журналисты. По их данным, российский КАБ попал по дому и супермаркету. От многоэтажки, в которую прилетела вражеская авиабомба, почти ничего не осталось.

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