Россияне атаковали КАБом украинский Мирноград

Россияне атаковали КАБом украинский Мирноград1
- 17.08.2024, 19:39
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От многоэтажки, в которую прилетела авиабомба, почти ничего не осталось.
Сегодня вечером, 18 августа, россияне нанесли удар КАБом по фронтовому городу Мирноград в Донецкой области. Известно о погибшем и пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина и собственных корреспондентов.
Филашкин уточнил, что россияне попали в недостроенную 9-этажку. Достоверно известно об 1 погибшем и 4 раненых.
«Вероятно, есть и другие пострадавшие - эту информацию устанавливаем. Спасательная операция продолжается», - написал Филашкин.
Дополнительно глава Донецкой ОВА призвал жителей быть ответственными и эвакуироваться.
Кроме того, свидетелями удара стали журналисты. По их данным, российский КАБ попал по дому и супермаркету. От многоэтажки, в которую прилетела вражеская авиабомба, почти ничего не осталось.