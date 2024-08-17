«Я таких грибов не знаю»: белорус показал в соцсети необычные опята

«Я таких грибов не знаю»: белорус показал в соцсети необычные опята7
- 17.08.2024, 19:44
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Грибной сезон в разгаре.
В Беларуси продолжается грибной сезон. Многие делятся своими находками в социальных сетях. К примеру, один из пользователей показал в TikTok, какие он собирает опята.
«Посмотрите, начался сезон летних опят. Только недавно вот выросли. Так, что все – в лес», – говорит блогер.
Пользователи начали спорить в комментариях. Одни говорили, что не знают именно таких опят, другие – рассказывали, как эти грибы называют у них в местности.
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«У нас называют варушки», – говорит комментатор. «Это – гаркушки», – говорит девушка. «У нас – говорушки», – отметила пользователь. Можно было прочесть и такое мнение: «У нас в Дзержинском районе называют их зверушки или еще березовые опята».
Но были и те, кто не согласен:
- «Это не опята»;
- «Я таких грибов не знаю»;
- «Настоящие опята – это осенние. А летние, зимние, луговые – это пародия».