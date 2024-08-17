NBC News про Курский прорыв: Украина искала возможность такого наступления больше года 1 17.08.2024, 19:57

1,584

В Киеве говорят, что ВСУ останутся в Курской области «столько, сколько потребуется».

Украинское руководство больше года рассматривало возможность проведения крупной наступательной операции, подобной наступлению в Курской области.

Об этом американскому изданию NBC News сообщил на условиях анонимности «старший советник украинского правительства».

По словам советника, одной из главных целей операции было отвлечь усилия и внимание России от других мест на линии фронта протяженностью около тысячи километров, особенно с востока, где российские войска медленно разрывают оборону Украины.

Также NBC News приводит слова другого советника главы Офиса президентаУкраины - Михаила Подоляка - который говорил открыто. По его словам, одной из задач текущей операции на Курщине является уничтожение военной инфраструктуры России, которая используется для атак через границу на украинские Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области.

- Есть большая разница между этим и типом войны, которую ведет Россия. Украина идет совсем с другими целями. Украина не планирует оккупировать [навсегда] эту территорию. Это временно, - сказал Подоляк.

Он отрицает, что Украина имела какие-либо планы по захвату Курской АЭС, о чем говорили российские официальные лица. Вместе с тем Подоляк заверил, что украинские силы останутся на занятых территориях России столько, сколько потребуется для достижения целей Киева.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com