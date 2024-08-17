Полковники наносят ответный удар 17.08.2024, 20:20

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Тимур Иванов и Магомед Хандаев

В России идут большие коррупционные гонки.

Генералитет из Министерства обороны РФ, обвиняемый в злоупотреблениях (Тимур Иванов и коллеги) вырвался было вперёд в большой коррупционной гонке на призы путинской вертикали (Кубок Захарченко-Черкалина), пишет телеграм-канал «СерпомПО».

Но не тут-то было. Вот уже подтянулось ФСБ, причём не генералы, а полковники (как там у Пушкина: «Обгони-ка моего меньшого брата»). Два «полкана» из службы – Лобанов и Карманов брали взятки.

Трудились они во «второй службе ФСБ». Она называется, согласно оруэлловской традиции, «подразделением по защите конституционного строя».

Лобанов и Карманов получили сегодня по 9 лет строгого режима. За что? Оказывается, брали взятки у католических священников (!) – «за покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти» получили 20 млн. рублей.

Что же вы, Лобанов и Карманов? Не «русской веры» что ли? Как же это вы продвигали церковь «не нашу»? Брали бы у православных батюшек, глядишь, суд бы отнесся помягче, а то и вовсе дела не было бы.

Итак, коррупционные полковники из ФСБ сопят в спину генералам из Минобороны.

Но кто же это нагоняет плотную лидирующую группу? Какой-то плотный мужик в форме? Ах, это МЧС! Еще один полковник – Симоненко. Его семейство приобрело недвижимости на несколько сот миллионов рублей, что намного превышает официальные доходы.

В общем, ничего удивительного – привычный бег путинской «вертикали».

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