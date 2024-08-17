Пес-байкер из Бреста стал настоящей звездой Сети
- 17.08.2024, 20:26
Ролики с необычным мотоциклистом собирают сотни тысяч просмотров.
Дорога, ветер, рев мотора и…пес – именно в такой компании на своем мотоцикле катается мужчина из Бреста.
Несколько лет назад в семье брестчанина появился джек-рассел-терьер по кличке Джеки, пишет tochka.by.
Мужчина решил завести TikTok-аккаунт, где выкладывал ролики от имени пса, который каждый раз рассказывает какую-нибудь историю из своей жизни. Но все изменилось, когда четвероногий решил стать байкером.
Разумеется, он попросил хозяина купить ему шлем (ведь на мотоцикле только так), а также стильные очки. После этого человек и собака начали рассекать по Бресту.
Такой пушистый байкер на улицах областного центра заставляет улыбаться местных жителей, которые во всю хотят познакомится с песиком.
Кроме того, собака уже успела собрать внушительную фан-базу, которая иногда не дает ей прохода.
В любом случае, пушистый мотоциклист вызывает на дорогах только улыбку, а в TikTok обрел популярность, ведь видео с ним собирают сотни тысяч просмотров.
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