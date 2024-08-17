«Получилось меньше 500 евро на человека» 1 17.08.2024, 20:45

Белорусы нашли способ дешево отдохнуть в Хорватии.

Своей историей с «Онлайнером» поделился Александр — вместе с двумя детьми, женой и мамой он организовал этим летом поездку на машине в Хорватию. Одним лишь морем и пляжем белорусы не ограничились и успели заскочить на денек в Венецию. Получился насыщенный и довольно бюджетный отпуск.

Визы сделали через агентство, жилье оплатили через PayPal

— Мы, как и многие белорусы, давно мечтали снова побывать на море. В последний раз летали в Болгарию перед самым ковидом — летом 2019 года. Тогда перелет из Гродно и 11 ночей в 3-звездочном отеле с завтраками нам обошлись в 880 евро на троих. Эх, были же времена! Но рассказ не об этом.

В ноябре 2023 года, после двух месяцев поисков и просмотра кучи вариантов, был приобретен Renault Grand Scenic 2012 года с родным пробегом 244 000 км. Обслужил его сразу (ремни, ролики, жидкости, колодки, резина), и уже тогда возникли мысли о поездке на авто к морю. Выбор пал на Хорватию, потому что ехать туда относительно недалеко (примерно 1800 км).

На отдых мы отправились впятером

Поездку начали планировать еще в начале мая 2024 года. Все упиралось в отсутствие виз у жены и детей. Обратились в агентство, которое занимается регистрацией и подготовкой пакета документов для подачи. Уверенности в том, что сделаем визы, не было до самого последнего момента, так как процент отказов довольно высок. Но нам повезло, и 12 июля курьер привез паспорта, где был шенген на 14 дней. Это удовольствие стоило 500 евро на троих (у меня и у моей мамы ранее были открыты годовые визы).

Счастью не было предела! Но нужно было поторопиться, ведь на сборы оставалось всего три дня. Всю субботу мы потратили на поиски жилья на Booking.com. С этим, кстати, возникли сложности. Мы искали жилье в самый разгар сезон, поэтому адекватных вариантов по цене оказалось очень мало. Но в итоге нам удалось снять 4-звездочные апартаменты рядом со Сплитом на троих взрослых и двоих детей за 1090 евро.

И тут нас настигла вторая сложность: как оплатить жилье на Booking.com? Наши карты не привязываются для оплаты, но выход нашелся — оплата прошла через PayPal.

Наше жилье было недалеко от моря (всего 700 м), но находилось довольно высоко. Я очень переживал, как мама выдержит длинную дорогу, а также спуски и подъемы к морю. Забегая вперед, скажу, что все прошло отлично.

Прохождение границы — это ад

Итак, визы готовы, жилье оплачено, страховка на машину есть, авто заправлено. Выезд запланировали на 2 часа ночи 16 июля из Гродно. Рано утром прибыли в Брест в зону ожидания.

Прохождение границы — это просто ад. Жара, очередь, все на нервах, но дети — большие молодцы, стойко переносили все тяготы (благодаря жене и маме — развлекали их как могли). Вдобавок ко всему еще и ДТП на границе случилось: к нам прикатилась машина сзади, но без серьезных последствий, разошлись мирно.

После десяти часов ожидания младший сын (ему 4 года) подошел ко мне и спросил: «Папа, а когда мы уже домой поедем?» В этот момент внутри все опускается и думаешь, зачем все это надо… Успели застать на границе ливень, грозу, молнию.

Еще пять часов мучений — и мы все-таки выехали с границы. На часах было 21:00 17 июля. Остановились у магазина, чтобы перевести дух и заказать транзитное жилье. Прикинул по навигатору, сколько смогу еще проехать, и заказал ночевку в польском Жешуве (цена 73 евро). Это были, наверное, самые тяжелые 330 км, но вариантов не было, так как за следующий день мы должны были доехать до точки назначения.

Ночевка в Жешуве, завтрак — и снова в путь. По Польше дорога была бесплатной, а вот дальше начались платные дороги. В Словакии заплатить за них можно, как потом оказалось, не на всех заправках. С оплатой дорог в Венгрии проблем не возникло: сразу после границы купили виньетку — и дальше в путь.

Автобан, скорость 130 км/ч, мы мчимся к заветной цели.

Первые слова на море: «Оно того стоило!»

Когда въехали в Хорватию, просто потеряли дар речи. Такой красоты я не видел никогда! Лучше гор могут быть только горы — это действительно так. А чего стоят тоннели, самый длинный из которых 5,8 км, — просто дух захватывает! В общем, дорога на второй день прошла на одном дыхании, и в 23:30, проехав 1800 км, мы были на месте.

Не разбирая сумок, уставшие, мы пошли к морю ночью. Первые слова: «Оно того стоило!» Ночь, горы, ни одного человека на пляже, усталость как рукой сняло.

Описывать подробно 8 дней, проведенных на море, я не стану. Это было необыкновенно. По дороге к морю каждый день наблюдали, как растут оливки, мандарины, лимоны, гранаты, свисают огромные грозди винограда и киви. Старший (8 лет) заметил, что вода в Адриатическом море намного более соленая, чем в Черном, и оказался прав. Вода просто выталкивает тебя. Добавьте к этому температуру 26—28 градусов — и вот оно идеальное место для пляжного отдыха. Младший каждый день, когда подходил к пляжу и видел море, бежал с поднятыми руками и кричал: «Ура!» Это было первое море в его жизни.

В Хорватии мы также успели съездить в Сплит, где прогулялись по улочкам старого города (там, кстати, снимались многие сцены из сериала «Игра престолов»). Также мы посетили крепость Клис (город рабов Миэрин из «Игры престолов»).

Еду мы в основном готовили сами: делали пиццу, запекали курицу, нарезали салаты, то есть это была обычная домашняя кухня. Ели много фруктов (арбузы и нектарины в сезон просто необыкновенные). По цене мне показалось, что продукты в Хорватии стоят примерно на 30% дороже, чем у нас, а фрукты — чуть дешевле.

В кафе в Сплите мы были всего один раз — в самом центре города. Вкусно, но дорого — примерно 25 евро на человека.

И вот настал последний день. Выселение, как и заселение в апартаменты, строилось на полном доверии. Когда мы приехали, ключ просто лежал под черепичкой на улице (хозяйка предупредила об этом заранее), а когда выселялись, она сказала положить его туда же, под черепичку. За 8 дней мы так ни разу хозяйку и не увидели.

Что дальше? Решили заскочить в Италию

Мы с семьей прикинули, что находимся недалеко от Венеции и визы у нас все еще действуют. Почему бы не съездить в Италию? 6,5 часа — и мы практически на месте. Машину оставили на платном паркинге Трончетто (стоимость 26 евро) и на морском автобусе отправились в Венецию. Было максимально необычно и странно, когда ты понимаешь, что плывешь по улицам города.

Катера-такси, гондолы, доставка продуктов и почты на лодках — вся жизнь кипит на воде. Мы прогулялись по улочкам Венеции, сделали красивые фото и отправились в обратный путь.

На транзитную ночевку остановились в Венгрии (стоимость 65 евро) и к вечеру субботы были на границе «Тересполь — Брест». 12 часов плюс 3 часа из Бреста до Гродно — и мы дома. Наша насыщенная поездка закончилась, но эмоции останутся надолго.

Сколько потратили?

Все траты переведены в евро для удобства расчета.

Апартаменты в Хорватии — 1090 евро.

Транзитные ночевки — 138 евро (в Польше — 73 евро, в Венгрии — 65 евро).

Страховка и налог за пересечение границы — 38 евро + 16 евро.

Топливо — 350 евро (в Беларуси — 67 евро, в Словакии — 49 евро, в Хорватии — 135 евро, в Венгрии — 45 евро).

Платные дороги — 171 евро (Словакия — 17 евро, Венгрия — 34,5 евро, Хорватия — 82,5 евро, Словения — 16 евро, Италия — 21 евро).

Поездка в Венецию — 153 евро (100 евро на четверых — за водный транспорт + 1 бесплатный билет, 27 евро — обед в «Макдональдс», паркинг — 26 евро).

Продукты и сувениры — 503 евро.

Итого: поездка в Хорватию на авто обошлась нам в 2405 евро на пятерых (стоимость виз не учитываем). Считаю, что для Европы получилось бюджетно — примерно 490 евро на человека.

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