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В Беларуси появились китайские электрокары JAC E30X

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  • 17.08.2024, 21:06
  • 3,552
В Беларуси появились китайские электрокары JAC E30X

Названа цена.

В четверг состоялась официальная презентация компактного ситикара JAC E30X.

Цены на новинку начинаются от 59 900 рублей. Сообщается, что первые экземпляры JAC E30X уже нашли покупателей, и в страну едет следующая партия электромобилей.

JAC E30X (в Китае эта модель представлена как JAC Yiwei 3) стал первой моделью бренда, созданной на платформе DI второго поколения. Машина дебютировала в 2023 году на автосалоне в Чэнду.

В Беларусь привезли JAC E30X с одним электромотором (100 кВт, 175/210 Нм) и с двумя вариантами литий-железо-фосфатной батареи: на 41 и 51,5 кВт·ч. Согласно замерам CLTC, версии отличаются запасом хода, но у обеих машин он весьма приличный — 405 и 505 км соответственно.

Расход энергии составляет всего 10 кВт на 100 км. К плюсам причисляют наличие «европейского» порта зарядки CCS для версии Flagship или GB/T для младшей модели Luxury, а также поддержку быстрой «заправки» до 80% всего за 30 минут. На медленной зарядке пополнить батарею обеих версий от 0 до 100% можно будет примерно за 6,5 часа.

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