Эксперт: Жара и ураганы помогут Харрис победить Трампа 7 17.08.2024, 21:18

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Она выделила фактор, который может заставить многих американских избирателей поменять свое мнение.

Земной шар стремительно накаляется и климатологи практически не сомневаются в причинах этого процесса. По данным НАСА, 97% ученых всего мира уверены, что сжигание ископаемого топлива, приводящее к выбросам парниковых газов, все больше влияет на климат и температуру Земли, пишет для zn.ua Анна Бродски-Кроткина, заведующая программой славистики в университете имени Вашингтона и Ли в штате Вирджиния (США), доктор филологических наук, журналист.

Но на политической арене США вопрос о существовании и причинах глобального потепления продолжает яростно дебатироваться и эта тема может стать очень важной в предвыборной кампании на пост президента США.

Расклад тут такой: с учеными согласны члены Демократической партии. Ее кандидат, вице-президент Камала Харрис, не устает напоминать избирателям о недавно подписанном президентом Байденом законодательстве, направленном на развитие низкоуглеродных технологий — электрических автомобилей, солнечной и ветровой энергии и водородного топлива.

Еще в 2023 году на выступлении в Балтиморе Харрис предупредила избирателей, что борьба с глобальным потеплением — дело безотлагательное. Она напомнила слушателям о том, что они сами уже видели и пережили: «Мы видели, как по всей нашей стране целые регионы задыхались от засухи, были смыты наводнениями или опустошены ураганами. Мы видели, как небеса темнели от дыма лесных пожаров. И вы видели, как поднимаются воды залива, угрожая домам и предприятиям, которые стояли поколениями». «Я думаю, мы наконец… приходим к тому, что большинство людей больше не могут отрицать это, потому что это настолько очевидно», — сказала она.

Тим Уолз — кандидат, выбранный Харрис на роль вице-президента, за два срока своего пребывания на посту губернатора Миннесоты тоже показал себя серьезным борцом с изменением климата. После череды засух и наводнений в его штате Уолз подписал закон, обязующий предприятия Миннесоты к 2040 году получать всю электроэнергию из ветровых, солнечных и других безуглеродных источников.

Не так относится к изменению климата Дональд Трамп, кандидат в президенты от республиканцев. Ни он, ни его предполагаемый вице-президент Джей Ди Вэнс не признают выводы ученых и критичность ситуации.

Будучи президентом, Трамп отменил больше сотни постановлений, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. В своей предвыборной кампании этого года он пообещал в случае победы отменить «каждое» постановление Байдена, направленное на переход к возобновляемым источникам энергии.

Эта позиция Трампа не нова. Он и раньше называл изменение климата «мифическим», «несуществующим» или «дорогостоящей мистификацией». Даже когда он признавал существование глобального потепления, он избегал обсуждать причины. В 2018-м в интервью на канале CBS Трамп представил проблему как нечто временное, что пройдет само собой: «Я думаю, что-то происходит. Что-то меняется, но вернется на круги своя. Я не думаю, что это обман, вероятно, есть разница. Но я не знаю, является ли это результатом деятельности человека». Мотивация экс-президента не секрет: Трампа щедро поддерживают нефтегазовые компании. В этом году он надеется получить от них на свою предвыборную кампанию 1 млрд долл.

Вэнс активно поддерживает босса в вопросах климата, но всего четыре года назад он имел другое мнение о глобальном потеплении. На выступлении в Университете Огайо Вэнс заявлял, что «конечно, в нашем обществе есть проблема климата», и использование газа в качестве источника энергии «не совсем то, что приведет нас к чистому энергетическому будущему». Вэнс даже инвестировал собственные средства в компании, связанные с электромобилями и технологиями возобновляемой энергии. Но после того как в 2022 году нефтегазовая отрасль вложила в кампанию Вэнса более 280 тыс. долл., его позиция по климату изменилась.

В споре о глобальном потеплении погода этим летом играет на стороне демократов. Уже в начале июня в нескольких городах Техаса температура достигала 43°C. В Финиксе (штат Аризона) температура поднялась до 43°С в самом начале июля. Это был первый раз в истории города, когда жара достигла такого уровня не дожидаясь конца месяца. В июле 42°C были зафиксированы в Айдахо и Орегоне. А в некоторых районах Калифорнии вместо умеренно жарких дней начала лета температура достигала 45°С. В этом году побил все рекорды и нагрев океана.

Теплая вода в океане — важная причина, по которой синоптики предупреждают о напряженном сезоне ураганов. И действительно, июньский «Берил» стал самым ранним ураганом в истории, достигшим 5-й категории в Атлантическом океане. Но это лишь начало: пик сезона ураганов приходится на период с августа по октябрь, и первый ураган августа уже привел к опасным наводнениям в некоторых штатах Восточного побережья.

Экстремальную погоду трудно игнорировать и, согласно опросу Pew за 2023 год, две трети американцев осознают, что глобальное потепление существует и является результатом деятельности человека. Большинство избирателей понимают необходимость борьбы с изменением климата. 9 из 10 демократов и 42% республиканцев поддерживают идею возобновляемых источников энергии.

Но, как сказал поэт Томас Стернз Элиот, «между идеей и реальностью падает тень».

Несмотря на то, что большинство американцев признают проблему изменения климата, люди ведут себя так, как будто глобального потепления нет. Американцы обожают внедорожники, пожирающие газолин, и продажа этих вредных для окружающей среды автомобилей лишь растет; они нечасто пользуются общественным транспортом и не слишком экономят электричество.

Более того, на удивление многих климатологов, в штатах, где ожидаются полномасштабные катастрофы в результате потепления климата, увеличивается приток населения.

Например, в городе Финикс с 2010 по 2020 год население увеличилось на 653 тысячи человек. Среди новоприбывших примерно 70 тысяч в возрасте 65 лет и старше. На склоне лет людям хочется тепла, солнца и кактусов. Меж тем температура в Финиксе стала достигать 47°C. В жаркие дни тротуары в городе разогреваются до 71°C. Человек, потерявший равновесие (что нередко случается с пожилыми) и упавший на раскаленную поверхность асфальта, немедленно получает ожоги, как если бы он упал на раскаленную сковородку. В прошлом году от ожогов, полученных в результате соприкосновения с асфальтом, пострадало несколько сотен человек, некоторые из них от ожогов умерли. Этим летом число пострадавших будет, вероятно, еще больше.

Опасность подстерегает жителей Финикса и в их домах. Местных власти предупреждают, что сочетание растущего спроса на электроэнергию и усиливающейся жары может привести к перегрузке электросети. Отключение электроэнергии во время аномальной жары повлечет за собой смерти тысяч людей, и пожилые будут первыми жертвами в подобной ситуации.

Люди беззаботно переезжают и в Техас. Американских граждан влекут туда сиюминутные преимущества — низкие налоги, малочисленные законы, регулирующие бизнес, и дешевая недвижимость. Только за прошлый год численность населения в Техасе увеличилась на полмиллиона человек.

Меж тем Техас наиболее уязвим к погодным катастрофам, вызванным изменением климата. Людям сложно представить, что бедствия коснутся их лично, но в последнее время жители Техаса начали остро ощущать экономические последствия климатических изменений. Так, в феврале и марте этого года в штате полыхали лесные пожары, уничтожившие множество ферм и сельских домов. Пожары возникли как результат засухи прошлого года. В целом пожары и засуха привели к убыткам почти на 2 млрд долл. Первый ураган этого года «Берил» тоже нанес ущерб Техасу на сумму около 1 млрд долл., считает Bloomberg. Из-за участившихся стихийных бедствий цена страхования жилья в Техасе подскочила на 23%, соответственно с этим поднялась и квартплата для тех, кто жилье снимает.

Схожая ситуация наблюдается и во Флориде. Люди переселяются туда, считая, что глобальное потепление их век не затронет. Однако усилившиеся ураганы и наводнения, участившиеся из-за повышения уровня моря, начали сказываться на финансах жителей штата. Так, ураган 2022 года нанес 112 млрд долл. ущерба, что сделало его самым дорогостоящим ураганом в истории Флориды. В результате участившихся природных катастроф страхование недвижимости и квартплата за последние несколько лет подскочили во Флориде более чем на 40%.

Это лето вынудило раскошелиться практически всех жителей США. Экстремальная жара увеличила расходы на охлаждение жилья, которые составят в среднем 720 долл. с июня по сентябрь, что на 8% больше по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

В предыдущих избирательных циклах изменение климата находилось в самом конце списка проблем, волнующих избирателей. Человеческому воображению трудно осознать масштаб глобального изменения климата и грядущих катастроф. Но когда эти изменения начинают затрагивать повседневные расходы — оплату счетов за электричество, аренду и страховку, смутное будущее превращается в настоящее, и реальность становится предельно ясной.

Осознание того, что за изменение климата приходится расплачиваться прямо сейчас и наличными, к ноябрю может заставить многих избирателей, ранее склонявшихся к бывшему президенту, поменять свое мнение. Вместо того чтобы поддерживать Трампа и Вэнса, считающих, что потепление «само пройдет», они, возможно, проголосуют за Харрис и Уолза, которые пытаются предотвратить климатическую катастрофу.

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