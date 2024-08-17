Врач рассказал, как простая игра в слова поможет заснуть за пять минут 1 17.08.2024, 21:33

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Доктор описывает эту технику как «биологическую версию удержания кнопки питания».

Многие люди не могут заснуть из-за разных мыслей, «разрывающих» сознание. Для таких хирург британской национальной службы здравоохранения и звезда TikTok доктор Каран Радж посоветовал попробовать «когнитивное перемешивание» — простую технику игры в слова, которая, как он уверяет, может помочь уснуть за считанные минуты, пишет издание Mirror (перевод - «Фокус»).

Простая игра в слова, как уверяет доктор с 5,3 млн подписчиков, может помочь победить ночные случайные мысли наподобие «где мой паспорт» или «не забыл ли я закрыть машину». Доктор описывает эту технику как «биологическую версию удержания кнопки питания».

«Когда вы в постели, легко войти в повторяющиеся, разрушительные мыслительные модели. Это может вызвать реакцию на стресс, которая не даст вам уснуть. Чем больше вы бодрствуете, тем больше нежелательных мыслей у вас возникает, а значит, меньше сна», — сказал врач

Доктор Радж говорит, что когнитивное перемешивание может "разорвать" цикл чрезмерного обдумывания практически сразу.

- Это версия человеческого мозга, которая позволяет ему выбирать в уме плейлист Spotify в случайном порядке, а не вручную менять песню каждый раз, — пояснил он.

Все, что нужно сделать, когда вы обнаружите, что сон убегает, это подумать о случайном слове. Например, "сон". Для первой буквы этого слова придумайте другое слово, которое начинается с этой же буквы, например, "сосиска", "солнце" и т. д., и переходите к следующему слову, когда у вас закончатся идеи. Кроме того, доктор Радж говорит, что важно не только думать о словах, но и "визуализировать" их.

«Этот трюк помогает успокоить скачущие мысли. Так что, если ваша программа для сна дает сбои, стоит попробовать», — добавил он.

В комментариях многие согласились, что эта уловка действительно сработала.

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