закрыть
17 августа 2024, суббота, 22:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Врач рассказал, как простая игра в слова поможет заснуть за пять минут

1
  • 17.08.2024, 21:33
  • 1,670
Врач рассказал, как простая игра в слова поможет заснуть за пять минут

Доктор описывает эту технику как «биологическую версию удержания кнопки питания».

Многие люди не могут заснуть из-за разных мыслей, «разрывающих» сознание. Для таких хирург британской национальной службы здравоохранения и звезда TikTok доктор Каран Радж посоветовал попробовать «когнитивное перемешивание» — простую технику игры в слова, которая, как он уверяет, может помочь уснуть за считанные минуты, пишет издание Mirror (перевод - «Фокус»).

Простая игра в слова, как уверяет доктор с 5,3 млн подписчиков, может помочь победить ночные случайные мысли наподобие «где мой паспорт» или «не забыл ли я закрыть машину». Доктор описывает эту технику как «биологическую версию удержания кнопки питания».

«Когда вы в постели, легко войти в повторяющиеся, разрушительные мыслительные модели. Это может вызвать реакцию на стресс, которая не даст вам уснуть. Чем больше вы бодрствуете, тем больше нежелательных мыслей у вас возникает, а значит, меньше сна», — сказал врач

@dr.karanr Cognitive shuffling @Joel Chesters ♬ original sound - Dr Karan Raj

Доктор Радж говорит, что когнитивное перемешивание может "разорвать" цикл чрезмерного обдумывания практически сразу.

- Это версия человеческого мозга, которая позволяет ему выбирать в уме плейлист Spotify в случайном порядке, а не вручную менять песню каждый раз, — пояснил он.

Все, что нужно сделать, когда вы обнаружите, что сон убегает, это подумать о случайном слове. Например, "сон". Для первой буквы этого слова придумайте другое слово, которое начинается с этой же буквы, например, "сосиска", "солнце" и т. д., и переходите к следующему слову, когда у вас закончатся идеи. Кроме того, доктор Радж говорит, что важно не только думать о словах, но и "визуализировать" их.

«Этот трюк помогает успокоить скачущие мысли. Так что, если ваша программа для сна дает сбои, стоит попробовать», — добавил он.

В комментариях многие согласились, что эта уловка действительно сработала.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин