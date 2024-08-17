Роман Свитан: Движение Сил обороны Украины есть не только на запад от Суджи, но и на юго-восток 1 17.08.2024, 21:44

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На этом направлении украинцы зашли в еще один населенный пункт.

Если осмотреть карту, то движение Сил обороны Украины есть не только на запад от Суджи, но и на юго-восток. На этом направлении они зашли в еще один населенный пункт Борки.

Для «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан разобрал события в Курской области.

Курское направление

По его словам, направление на Борки – как раз в сторону Волчанска. То есть происходит движение как раз примерно вдоль линии границы для отсечения от России некоторых кусков Белгородской области. Это оптимальный вариант для движения.

- Однако все будет зависеть от имеющихся у нас сил и средств для выполнения этой задачи. И от принятия решения россиянами по остановке давления на восточном фронте и переброски резервов, – объяснил Роман Свитан.

Если они остановят наступление, выведут резервы, перебросят их, начнут прикрывать направление на Москву, тогда да, мы можем остановиться. Но пока им гораздо важнее Покровск, чем Москва.

Военный эксперт предположил, что в Крыму были атакованы ЗРК. Ведь перед тем, как уничтожить Керченский мост – нужно завоевать преимущество в воздухе.

- Для этого нужно уничтожить ЗРК, уничтожить локаторы радиотехнических войск России – закрыть "глаза" российскому ПВО, – объяснил Роман Свитан.

Он добавил, что только так можно подойти к Керченскому мосту, ведь там серьезная многоэшелонная оборона. Россияне напихали туда ПВО, начиная от «Панцирей», «Торы», С-400, С-500, наземные службы. И все это контролируется еще и авиацией.

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