Зеленский: Украинские боевые бригады демонстрируют чрезвычайную стойкость 17.08.2024, 22:10

Решения западных партнеров Украины могут изменить ход войны.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от партнеров смелых шагов, которые могут изменить ход войны и привести к реальному завершению, как того требует Украина. Об этом глава Украины заявил в вечернем видеообращении.

Он добавил, что операция в Курской области идет по плану, а устойчивость боевых бригад компенсирует дефицит необходимых решений от партнеров.

«Мы делаем все, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, необходимое усиление. И именно в этом контексте нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как это требует ход войны», - добавил Зеленский.

Он отметил, что Великобритания, демонстрировавшая лидерство в поддержке украинцев, сейчас замедлилась в своих решениях. Поэтому в этом направлении нужно усиливать дипломатическую работу.

Зеленский добавил, что важно пополнять обменный фонд, что ВСУ успешно делают, чтобы поскорее возвращать наших людей из неволи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com