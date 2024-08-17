Зеленский: Украинские боевые бригады демонстрируют чрезвычайную стойкость
- 17.08.2024, 22:10
Решения западных партнеров Украины могут изменить ход войны.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от партнеров смелых шагов, которые могут изменить ход войны и привести к реальному завершению, как того требует Украина. Об этом глава Украины заявил в вечернем видеообращении.
Он добавил, что операция в Курской области идет по плану, а устойчивость боевых бригад компенсирует дефицит необходимых решений от партнеров.
«Мы делаем все, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, необходимое усиление. И именно в этом контексте нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как это требует ход войны», - добавил Зеленский.
Он отметил, что Великобритания, демонстрировавшая лидерство в поддержке украинцев, сейчас замедлилась в своих решениях. Поэтому в этом направлении нужно усиливать дипломатическую работу.
Зеленский добавил, что важно пополнять обменный фонд, что ВСУ успешно делают, чтобы поскорее возвращать наших людей из неволи.