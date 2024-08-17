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Во сколько сейчас обойдется участок с недостроем под Минском?

  • 17.08.2024, 22:18
Во сколько сейчас обойдется участок с недостроем под Минском?

Стали известны итоги аукциона.

В пятницу состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Березинском, Борисовском, Дзержинском, Логойском, Любанском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Realt.by pассказал об итогах торгов.

В Минском районе на аукцион было предложено 5 недостроев разной степени готовности. Торги прошли по одному лоту. Участок расположен в д. Паперня Папернянского сельсовета. Готовность жилого дома составляет 20%. Блочный фундамент насчитывает 285 кв.м. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Коммуникаций на участке нет. Лот был оценен в 52 348,04 руб., в том числе дом — в 12 348,04 руб.

При наличии 3 заявителей его удалось продать за 75 100 руб., или 23 845 долларов.

Одно заявление подали на участок в аг. Семково Папернянского сельсовета. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 117 616 руб., или 37 347 долларов.

На остальные лоты заявок не поступило.

В Березинском районе на аукцион выставлялись 2 участка. Один — повторно в районном центре г. Березино на ул. Северной, 7. Заявок на лот не поступило и на этот раз. При этом 6 заявлений подали на участок д. Гореничи Капланецкого сельсовета. Земельный надел насчитывает 20 соток. Есть возможность подвести электричество. Лот был оценен в 5 809,22 руб., в том числе дом — в 4 114,94 руб.

Участок реализован на торгах за 39 082 руб., или 12 410 долларов.

Борисовский райисполком предложил на аукцион 5 лотов. Торги прошли по 2 участкам. На них было подано по 2 заявки. Участки расположены в Борисове в микрорайоне «Север-2».

В Дзержинском районе на аукцион было выставлено 2 участка с не завершенными строительством домами. Две заявки подали только на один лот. Участок находится в д. Каменное на ул. Центральной, 9Б, Добринёвского сельсовета. Готовность жилого дома составляет 11%. Общая площадь железобетонного фундамента насчитывает 109 кв.м. Имеется возможность подвести к дому электричество, газ и воду. Начальная цена на лот составила 10 969,97 руб., в том числе дома - 5 359,97 руб.

Он продан за 13 274 руб., или 4 215 долларов. За лот торговались 2 человека.

В Логойском районе на торги повторно был выставлен один участок № 26 в д. Приселки, РИЗ «Дубровка» Беларучского сельсовета. На этот раз за лот боролись 4 человека.

В Любанском районе на аукцион также предлагался один участок в аренду на 99 лет с недостроем. Он находится в г. Любань в переулке Тальском. На лот претендовали 2 человека.

В Несвижском районе участникам аукциона было предложено 2 участка с недостроями в г. Несвиже на улицах Васильковой и Радзивилловской. Заявок на них не поступило.

Слуцкий район выставлял на аукцион 6 лотов. Заявок не поступило ни на один лот.

Смолевичский район предлагал на аукцион 7 участков, в том числе 1 из них в Смолевичах на ул. Гоголя, 5. Земельный надел был выставлен на торги повторно. Но и на этот раз желающих купить его не нашлось.

Торги прошли по одному лоту. Участок расположен в п. Октябрьском на ул. Боровой, 4, Плисского сельсовета. Готовность жилого дома составляет 11%. Общая площадь бетонного фундамента насчитывает 201 кв.м. Земельный надел площадью 15 соток оснащен всеми коммуникациями, в том числе канализацией. Лот был оценен в 20 073,29 руб., в том числе дом — в 13 128,29 руб.

Его удалось реализовать за 57 271 руб., или 18 185 долларов. Купить участок пожелали 3 человека.

В Солигорском районе на аукцион в аренду на 30 лет предлагались 3 участка. Заявок на них не поступило.

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