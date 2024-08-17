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The New York Times: Киев стремится закрепить территориальные успехи в Курской области

  • 17.08.2024, 22:28
The New York Times: Киев стремится закрепить территориальные успехи в Курской области

Разрушение моста через Сейм является препятствием для российских сетей снабжения.

Разрушение моста через реку Сейм в Курской области РФ является препятствием для российских сетей снабжения, поскольку Украина стремится закрепить свои территориальные успехи в Курской области на западе России. Об этом говорится в материале The New York Times (перевод - «Униан»).

Отмечается, что Украина уничтожила критически важный мост и, похоже, нацелилась как минимум на еще один на западе Курской области, пытаясь прервать российские линии снабжения и консолидировать свои территориальные достижения через десяток дней своего ошеломляющего наступления через границу.

- Разрушение моста, который пересекает реку Сейм возле города Глушково, примерно в 10 милях к северо-западу от зоны боевых действий под Курском, может помешать реакции России на украинскую атаку, усложнив перемещение войск и техники, хотя там есть альтернативные маршруты, - пишет издание.

Автор напоминает, что Министерство иностранных дел России признало разрушение моста.

«Разрушение Глушковского моста указывает на приверженность Украины к длительной борьбе на западе России. Пытаясь нарушить логистические линии Москвы, ... Украина, возможно, готовится к длительной кампании по укреплению и, возможно, расширению своих позиций в регионе», - прогнозирует СМИ.

При этом, по словам военных экспертов, впереди ждут большие вызовы - захватить больше территории станет труднее, поскольку прибудет российское подкрепление и растянутся линии снабжения Украины.

«Российский пограничный район был относительно слабо укреплен и слабо защищен, тогда как продвижение на запад к России означало бы пройти через более крупные городские центры, которые может быть трудно захватить, и столкнуться с новыми линиями окопов и противотанковых рвов, которые Москва начала уничтожать. ... Атака на город Глушково может быть следующим логическим шагом, если Украина хочет продолжить наступление в новых направлениях и относительно легко захватить больше территорий", - резюмирует издание.

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