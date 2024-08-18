В Бресте туристов, отдыхавших в палатке, чуть не переехал грузовик 18.08.2024, 3:40

Их спасли очевидцы.

Все произошло в субботу ночью в популярной брестской зоне отдыха Красный Двор, пишет «Онлайнер». По свидетельству очевидцев, около второго часа ночи люди услышали треск и крики. Выбежав из палаток, они увидели, что грузовик двигался задним ходом прямо на палатку их друзей.

Очевидцы бросились к машине, чтобы остановить ее. Один из парней выбил ключ из замка зажигания, а другие попытались вытащить водителя, который, по их словам, был в нетрезвом состоянии.

«Водитель сказал, что приехал на озеро, чтобы попрыгать с борта грузовика», — сказал один из очевидцев.

Грузовик остановился в считанных метрах от палатки с людьми. На место происшествия вызвали милицию, но до их прибытия водитель грузовика скрылся в лесу. Один из его друзей остался в кабине, а девушка, которая была с ними, попыталась сделать вид, что с водителем незнакома.

«Позже выяснилось, что у водителя грузовика не было водительского удостоверения уже год. После дачи показаний милиции отдыхающих отпустили домой. Отдельное спасибо парню, который вытащил ключ. Уверен, нарушители уехали бы, если бы не он», — добавил один из участников события.

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