Подоляк: Курская операция ВСУ разрушила миф о милитаризованной и сплоченной РФ
- 18.08.2024, 5:35
Россия очень слабо контролирует свои приграничные регионы.
Вторжение Украины в Курскую область обнажило беспорядок и разобщенность в военном командовании Путина. Об этом заявил в интервью The Independent советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, российские вооруженные силы не оправдывают свое название и разобщенность и плохая связь между генералами и солдатами на местах раскрыла Украине слабые места для атаки.
Подоляк также добавил: вторжение ВСУ в Курскую область показало, что Россия «очень слабо контролирует» свои приграничные регионы, несмотря на заявления Кремля о том, что это «сильно милитаризованное общество».
«Мы разрушаем пропагандистское представление о России как о сильно милитаризованном обществе и о том, что у нее есть сильное чувство сплоченности. Репутация их вооруженных сил не соответствует действительности. Операция в Курске очень наглядно это показала», - заявил Подоляк.
Как пишет Independent, российские военные блогеры сообщали о наращивании украинских сил на границе за несколько дней до вторжение, и это говорит о том, что высокопоставленные военные в Москве были в курсе.
Однако как предположил аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми, к этому моменту Москве было уже «слишком поздно» реагировать, поскольку на прибытие подкрепления понадобилась бы минимум неделя.
Он отметил, что главная проблема заключается в недостаточной готовности уже находящихся в Курской области российских сил. Кастехельми назвал призывников, размещенных на курской границе, «менее способными и менее подготовленными», добавив, что «у них не было тяжелой техники в этом районе, и было меньше элементов поддержки».