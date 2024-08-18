Российские срочники рассказали, как массово сдавались в плен в Курской области 18.08.2024, 8:13

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Против закаленных украинских воинов направили зеленых новобранцев.

В украинских тюремных камерах десятки российских пленных срочников лежат на раскладушках или сидят на деревянных скамейках, они в тапочках, смотрят мультфильмы по телевизору, который предоставила администрация учреждения.

Об этом пишет The New York Times.

В своих интервью они вспоминают, как оставляли позиции или сдавались, когда видели хорошо экипированных и закаленных в боях украинских бойцов.

«Мы наткнусь на березовую рощу и спрятались», — сказал рядовой Василий, на чью приграничную заставу 6 августа был совершен набег, в ходе которого выяснилось, что граница РФ в Курской области была недостаточно защищена из-за того, что по преимуществу охранялась солдатами срочной службы.

Василий из ВС РФ сказал, что выжил благодаря тому, что три дня пролежал в березовом лесу, где укрывался за ветками и листьями, а затем решил сдаться. Он сказал, что не думал, что украинская атака когда-либо начнется.

Судя по всему, российское военное командование придерживалось того же мнения и потому «направило для защиты границы зеленых новобранцев, некоторых призвали несколько месяцев назад».

В кровавые окопные бои в Украине российская армия бросает старых солдат, которых мобилизуют на гражданских рабочих местах, а также добровольцев и осужденных. Отправлять срочников за пределы РФ запрещено российским законодательством. Но из-за недостатка живой силы их используют для охраны границы.

В украинской тюрьме в Сумской области, где журналисты побывали в минувшую пятницу, находилось 320 осужденных, 80% из них — срочники, сказал начальник тюрьмы на условиях анонимности. Эти данные невозможно проверить независимо, отметили журналисты. По прошествии некоторого времени заключенных отправляют в западном направлении, подальше от мест боестолкновений.

В пятницу в тюрьме находился 71 военнопленный, их содержат в подвальных помещениях, которые, по словам украинских военных, защищены от авиаударов.

Пленные — в одежде, которую до них уже кто-то носил, футболках и шортах, выданных представителями Украины. У некоторых пулевые или осколочные ранения.

21-летний Игорь, которого призвали в декабре, сказал, что удары украинской артиллерии продолжались на протяжении нескольких дней перед появлением войск.

Командование ВС РФ сказало, что «ничего не может сделать»

«Мы сообщили командованию, но они не отреагировали. Они сказали, что ничего не могут сделать», — объяснил он.

В день появления ВСУ удары артиллерии продолжались, он пытался спрятаться в защитном укреплении, но оно загорелось. Затем он вместе с другими побежал в ближайший лес. Из его группы 12 человек выжило пять, сказал военнослужащий.

По его словам, на позиции было только одно рабочее орудие, но и оно не могло стрелять по американским боевым машинам Bradley, когда те атаковали. Российское оружие было нацелено в другое направление.

20-летний рядовой Сергей из Татарстана сказал, что его командир руководил хаотичным отступлением из 28 солдат. Они укрылись в деревенском доме, но украинские солдаты их нашли.

Некоторые из россиян жаловались на то, что их отправили в бой без должной подготовки.

21-летний рядовой Дмитрий из Коми сказал, что когда их рации перестали работать в день атаки, он предположил, что это произошло из-за украинских помех. Без указаний солдаты поняли, что их превосходят по численности, и попытались отступить, но были схвачены.

«Они сказали, что мы можем увидеть диверсионную группу, может быть, 10 человек, а не армию», — отметил он.

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