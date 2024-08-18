«Лукашенко сразу же потеряет Мозырский НПЗ» 4 18.08.2024, 8:59

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Диктатор рискует, подыгрывая Путину.

Белорусские войска не представляют реальной угрозы для Украины, а их перемещение является частью политической игры белорусского диктатора. Об этом во время чата на «Главреде» рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

«Как только что-то полетит в нашу сторону со стороны Беларуси, Лукашенко сразу же потеряет Мозырский НПЗ, который расположен в 50 км от границы, его сожгут сразу, а это вырубит транзит нефти на Польшу, Венгрию и Словакию. Лукашенко понимает, чем ему все это грозит», - отметил военный эксперт.

По его словам, перемещение белорусских войск к границе имеет две основные цели: психологическое давление на Украину, «сокрытие» своих войск от Путина. Лукашенко пытается создать впечатление угрозы, чтобы заставить украинское военно-политическое руководство удерживать войска у границы с Беларусью. Это позволяет ему играть на руку Путину, отвлекая украинские силы от других важных направлений.

«Он подыгрывает Путину; во-вторых, Лукашенко так прячет свои войска от Путина, чтобы тот их не забрал и не бросил в топку восточного и северного фронтов. Это такое броуновское движение, хаотичное, туда-сюда, но без действий как таковых», - добавил Свитан.

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