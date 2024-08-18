Китаянку высадили из самолета из-за сумочки Louis Vuitton 7 18.08.2024, 9:07

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Инцидент произошел в аэропорту города Чунцин.

В одном из аэропортов Китая произошел неожиданный «драматичный» инцидент – пассажирку высадили из самолета, поскольку она в буквальном смысле отказалась выпускать из рук сумочку Louis Vuitton.

Как пишет Bild, событие произошло в аэропорту китайского города Чунцин. Одна из пассажирок наотрез отказалась ставить свою сумочку Louis Vuitton стоимостью три тысячи евро под сиденье впереди себя, как этого требовал персонал авиакомпании.

«В это время самолет уже выруливал на взлетную полосу. Поскольку девушка демонстративно играла в телефоне и игнорировала все указания бортпроводников, пилоту пришлось развернуться и вызвать полицию. Девушку вместе с сумочкой вывели из самолета и сняли с рейса», - пишет Bild.

Отмечается, что другие пассажиры стали аплодировать, когда пассажирку заставили покинуть воздушное судно.

В то же время в социальных сетях реакция девушка получила неожиданную поддержку - некоторые пользовательницы пишут о своей солидарности с китаянкой и говорят, что тоже не стали бы ставить под сиденье сумочку Louis Vuitton.

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