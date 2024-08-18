Какой петух спит: удивительно интересная оптическая иллюзия

Какой петух спит: удивительно интересная оптическая иллюзия4
- 18.08.2024, 9:23
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Загадку нужно разгадать за семь секунд.
Детские загадки и задания для более взрослой аудитории, которые помогают развить логическое мышление и внимательность, могут быть достаточно разными, в том числе и основанные на визуальной составляющей.
Есть такая новая загадка в форме оптической иллюзии - надо среди большого количества петухов, которые есть на картинке, разыскать того, который спит.
Задание удивительно интересное и сложное. Поиски усложняет дедлайн - надо уложиться всего в 7 секунд.
Чтобы очень быстро разыскать необходимого петуха, нужно «включить» логику, - подумать, по какому признаку можно отличить такую домашнюю птицу от остальных. Важно не тратить время бесцельно, например, не рассматривать зря ярких петухов и не считать их количество.
Правильный ответ можно посмотреть тут.