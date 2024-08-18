закрыть
18 августа 2024, воскресенье, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пионтковский рассказал, как можно закончить войну за несколько недель

2
  • 18.08.2024, 9:38
  • 2,710
Пионтковский рассказал, как можно закончить войну за несколько недель

Рецепт очень простой.

Андрей Пионтковский считает, что завершить войну быстрее поможет разрушение Керченского моста, так как это вызовет раскол внутри России.

При этом политолог в интервью «Фабрике новостей» подчеркнул, что все необходимое для этого у Украины уже есть. Осталось только принять соответствующее решение.

Публицист сперва заинтриговал украинцев неожиданным заявлением: «Мой рецепт очень простой. Раньше я говорил, что войну можно закончить за два месяца. Со мной никто не соглашался, а сейчас со мной согласился американский Конгресс, но у меня новое предложение: ее можно закончить в две-три недели».

Затем политолог пояснил суть своей идеи: «Я думаю, что тренировки на десяти F-16 завершились. Теперь Крымский мост можно разрушать полностью и без всяких вопросов. Это станет спусковым крючком взрыва вот этого конфликта между нами, армией и Путиным».

«А, может, z-патриоты будут так давить на Путина, что после разрушения Крымского моста он будет вынужден применить тактическое оружие. Или ему не позволят это сделать?» - спросил журналист у своего собеседника.

В ответ Андрей Пионтковский сказал так: «Ему не позволят. Вы знаете, был момент такой, когда Макрон провел такую психологическую операцию, когда он начал говорить о том, что отправит в Украину своих солдат, а потом стал еще более страшным грозить, что французские солдаты уже сражаются в Украине. Путин начал ядерным оружием грозить. Макрон коротко закончил дискуссию: Не забывайте, что Франция - тоже ядерная держава».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин