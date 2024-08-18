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Россия атаковала Киев дронами и северокорейскиой ракетой KN-23

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  • 18.08.2024, 9:45
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Россия атаковала Киев дронами и северокорейскиой ракетой KN-23

Что известно о последствиях.

Около пяти часов утра в воскресенье, 18 августа, российские оккупанты атаковали Киев с воздуха - враг применил баллистическое вооружение для нанесения ракетного удара по Киеву. Также были запущены дроны.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, страна-агрессор РФ в третий раз подряд, скорее всего, применила северокорейские баллистические ракеты типа KN-23.

«Это уже третий обстрел баллистикой столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой. Этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, баллистические ракеты были сбиты на подлете к столице.

«Кроме того, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева входило несколько ударных БПЛА врага. Все дроны противника были уничтожены далеко за пределами города», - добавил Попко.

В Киеве не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала.

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