С белорусскими зарплатами происходят странные вещи 18.08.2024, 9:52

Причина политическая.

Медианная зарплата в мае составила 1688 рублей, это значительно ниже средней зарплаты, пишет ресурс «Вашы грошы».

Дважды в год Белстат публикует данные по медианной заработной плате. В отличие от показателя номинальной начисленной среднемесячной заработной платы, медианная позволяет понять характер распределения доходов населения, отображая так называемое зарплатное неравенство. Медианная зарплата представляет собой уровень, больше и меньше которого зарабатывает ровно половина населения.

Итак, в мае показатель медианной заработной платы сложился на уровне 1688 рублей «грязными», при том, что аналогичный показатель для средней заработной платы составляет 2219 руб.

Величина медианной заработной платы и ее динамика позволяют сделать два важных вывода относительно доходов населения в Беларуси.

Во-первых, сам показатель медианной заработной платы в 1688 рублей показывает, что именно столько в среднем и получает белорус: ровно 50% занятых получают больше этой величины, а еще 50% — меньше этой величины.

Такой подход к определению среднего заработка лучше отражает распределение доходов в экономике, чем показатель средней заработной платы, при расчете которого просто суммируют величину оплаты труда всех сотрудников и делят полученную сумму на количество занятых.

Во-вторых, то, что разрыв между средней заработной платой и медианной сокращается, показывает, что становится меньше и зарплатное неравенство. И эта разница уменьшается не из-за того, что становится больше богатых, а потому, что из страны уезжает много высококвалифицированных и часто высокооплачиваемых кадров.

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