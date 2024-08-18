ВСУ взяли в плен командира роты морпехов РФ под Курском 2 18.08.2024, 9:59

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Он попросил обменять его на пленных «азовцев».

Воины 225 ОШБ продолжают активно пополнять обменный фонд. На этот раз они пленили командира роты одной из бригад морской пехоты ВС РФ.

Воины также опубликовали короткое видео с пленным оккупантом, в котором тот просит обменять его на «азовцев», защищавших «Азовсталь» в Мариуполе и уже третий год находящихся в плену. Видео с ним появилось на Facebook-странице батальона.

Пленные российские военнослужащие, сдавшиеся украинским воинам на Курщине, продолжают присоединяться к «акции поддержки» защитников Мариуполя, которые уже третий год находятся в плену. В настоящее время к ним добавился командир роты одной из бригад морской пехоты ВС РФ Андрей Ткачев. Он попросил обменять его на пленных «азовцев».

«Я, младший лейтенант Ткачов Андрей Андреевич, командир роты первого мотострелкового батальона 810 бригады морской пехоты. Взят в плен 225 ОШБ. Прошу обменять меня на пленных «азовцев» – защитников Мариуполя», – говорит оккупант на видео.

В батальоне отметили, что, в отличие от пленных россиян, украинцы в российском плену переживают издевательства и пытки.

«Бойцы, защищавшие Азовсталь, уже третий год находятся в российском плену. Все видели, в каком состоянии возвращаются защитники Украины. Наш новый «друг» хочет присоединиться к акции поддержки пленных героев из Азовстали и будет рад, если его обменяют», – прокомментировали защитники видео с оккупантом.

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