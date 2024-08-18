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«Путин уже обжегся на этом в 2022 году»

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  • 18.08.2024, 10:07
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«Путин уже обжегся на этом в 2022 году»

Мобилизованные россияне не решат проблем Кремля на фронте.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан прокомментировал вопрос вероятности новой волны мобилизации в РФ.

«Мобилизация предполагает принудиловку. Никто не пойдет воевать без финансовой мотивации, то есть без дополнительной экономической поддержки или социальных пакетов», - подчеркнул он в ходе чата в «Главреде».

Вместе с тем эксперт считает, что мобилизованные россияне не решат всех проблем диктатора РФ на фронте.

«В наступление с ними не пойдешь – ими можно только обороняться. Но это тут же вызовет острое недовольство внутри России. Потому я не думаю, что Путин на это пойдет. Он уже обжегся на такой же самой беде в 2022 году», - говорит он.

В то же время собеседник не исключает, что диктатор Владимир Путин может пойти на мобилизацию только в результате серьезных провалов на линии фронта, чтобы сдержать движущуюся украинские войска.

«Если исходить из наших сил и средств, то стратегических прорывов не намечается. В этом году – точно. В начале следующего года – тоже вряд ли. А, значит, сомнительно, что Путин пойдет на мобилизацию в 2024 году. Если даже в ноябре-декабре он запустит маховик мобилизации, то боеготовый личный состав он получит к весне», - уточнил он.

Свитан добавил, что Путин примет решение о мобилизации только тогда, когда будет на 100% уверен, что весной начнется серьезное контрнаступление украинской армии: «И тогда, чтобы его остановить, он может запустить этот негативный механизм мобилизации, чтобы «мясо», тысяч 300-350, поставить, как демпфер, для наших наступающих войск».

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