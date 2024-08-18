Умер культовый французский актер Ален Делон 2 18.08.2024, 9:46

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Он стал звездой и одним из главных символов 1960-х — 1980-х годов.

Французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Ален Делон скончался на 89-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на детей актера.

Ален Делон — один из самых популярных актеров во французском кино, который начал свою карьеру в 1950-х годах, когда ему было всего 22 года. Он стал звездой и одним из главных секс-символов 1960-х — 1980-х годов.

Наибольшую известность приобрел после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Черный тюльпан» (1964), номинант на «Золотой глобус» в категории «Лучший дебютант». Обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984). Офицер ордена Почетного легиона.

В последние годы актер был болен и вел жизнь отшельника. В это время трое его детей боролись за его внимание и наследство. В начале года суд ограничил Делона в дееспособности — он не имел права самостоятельно продавать недвижимость и был вынужден делать это через третьих лиц.

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