Военный эксперт: 2,5 тысячи российских солдат попадут в «котел» 18.08.2024, 10:30

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ВСУ готовят ловушку в Курской области.

Силы обороны Украины продолжают продвигаться по территории Курской области и смогли взять под контроль более 80 населенных пунктов. Кроме того, украинские военные могут взять в оперативное окружение еще 2,5 тысячи военнослужащих РФ. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил военный обозреватель Денис Попович.

Он отметил, что на данный момент наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ продолжается и набирает обороты.

«Вчера мы слышали о подрыве моста через реку Сейм. Там три моста. Соответственно, если все три моста будут уничтожены, а по некоторым данным уничтожены уже два из трех, то в этом случае в оперативном окружении может оказаться 2,5 тысячи российских военнослужащих, которые держат оборону в этом районе», - отмечает эксперт.

Попович подчеркивает, что этот район ограничен рекой с севера и юга украинской границы, а с запада расположена территория, которую контролируют ВСУ. Поэтому, когда украинские войска закрепятся вдоль реки, выбить их оттуда будет значительно сложнее, чем надеются россияне.

По его словам, Силы обороны Украины в Курской области создали плацдарм, который постоянно расширяется.

«Так, через неделю операции в Курской области ВСУ стало сложнее продвигаться, потому что россияне подтянули подкрепления. В то же время остановить это продвижение сейчас они в целом не способны. Для этого им нужно гораздо больше сил. А эти силы они могут черпать только с других направлений фронта. Конечно, они пытаются перебрасывать какое-то количество военных, но этого количества недостаточно для того, чтобы остановить украинское наступление», - отметил Попович.

Он также отметил, что Россия, ее политическое и военное руководство не были готовы к такому наступлению украинской армии. Впервые за много лет иностранные силы проникли на территорию Российской Федерации, и руководство страны не имеет плана действий в этой ситуации.

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