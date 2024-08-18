Почему немцы не моют тарелки и не смывают моющее средство с посуды

Почему немцы не моют тарелки и не смывают моющее средство с посуды1
- 18.08.2024, 10:38
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Интересная причина.
О том, как правильно мыть посуду с точки зрения немцев, пишет издание УНИАН.
Как мыть посуду в Германии - лайфхак и правила
Каждая хозяйка знает, что будет, если не смыть средство для мытья посуды с тарелок, чашек и ложек. «Химия» обязательно попадет в организм вместе с едой, а если это будет происходить регулярно, то станет причиной серьезного отравления. Именно поэтому в Беларуси хозяйки вымывают посуду «до скрипа», но в Германии это не принято.
Редко можно встретить немку, которая моет посуду вручную - у большинства жителей Германии дома стоят посудомоечные машины. Все дело в экономии - за воду немцы платят баснословные суммы, поэтому стараются как можно меньше ее расходовать. Соответственно, варианта два - или складывать тарелки, чашки и ложки в посудомойку, ждать, пока она загрузится полностью, и только потом включать, или все-таки мыть руками.
Но как! По данным издания aussiedlerbote.de, нужно поставить в раковину заглушку, потом набрать 2\3 воды. Сложить туда всю грязную посуду и залить небольшим количество моющего средства. Вымыть тарелки и приборы в этой мыльной воде, в ней же потом ополоснуть и поставить сушиться. В конце достаточно вытереть посуду сухим полотенцем.
Справедливости ради, дело не только в экономии - немцев с детства учат бережно относиться к природе, поэтому они стараются делать все от себя зависящее, чтобы расходовать как можно меньше ресурсов и практически не загрязнять окружающую среду.