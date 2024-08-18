В Дзержинском районе нашли редкий фиолетовый гриб 4 18.08.2024, 10:52

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Он находится на грани попадания в Красную книгу.

Во время прогулки в лес грибники неожиданно нашли редкий и очень симпатичный гриб — паутинник фиолетовый (или приболотник), по-научному — Cortinarius violaceus. Это близкий родственник шампиньонов, пишет dzr.by.

Паутинник фиолетовый произрастает в основном по всей северной умеренной зоне, но встречается нечасто, в основном поодиночке или небольшими группами. Собирать его в лесу не рекомендуется: гриб достаточно редкий и в настоящее время находится на грани попадания в Красную книгу.

Фото: dzr.by

Название этот гриб получил из-за паутинистых волокон, образующих своеобразное покрывало, окутывающее шляпку и ножку гриба. Это покрывало — целая система для защиты от повреждений и создания оптимальных микроусловий для созревающих спор. По мере роста плодового тела оно разрывается и исчезает.

Шляпка молодого гриба шаровидная и выпуклая, с загнутым внутрь краем. Со временем она распрямляется и превращается в шляпу до 15 сантиметров в диаметре. Ножка фиолетового гриба имеет 12—16 сантиметров в высоту и утолщена в основании. И шляпка, и ножка гриба покрыты мелкими черно-фиолетовыми чешуйками. Если разломить мякоть, то можно увидеть, что она тоже окрашена в фиолетовый цвет.

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