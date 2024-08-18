закрыть
18 августа 2024, воскресенье, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Дзержинском районе нашли редкий фиолетовый гриб

4
  • 18.08.2024, 10:52
  • 2,972
В Дзержинском районе нашли редкий фиолетовый гриб

Он находится на грани попадания в Красную книгу.

Во время прогулки в лес грибники неожиданно нашли редкий и очень симпатичный гриб — паутинник фиолетовый (или приболотник), по-научному — Cortinarius violaceus. Это близкий родственник шампиньонов, пишет dzr.by.

Паутинник фиолетовый произрастает в основном по всей северной умеренной зоне, но встречается нечасто, в основном поодиночке или небольшими группами. Собирать его в лесу не рекомендуется: гриб достаточно редкий и в настоящее время находится на грани попадания в Красную книгу.

Фото: dzr.by

Название этот гриб получил из-за паутинистых волокон, образующих своеобразное покрывало, окутывающее шляпку и ножку гриба. Это покрывало — целая система для защиты от повреждений и создания оптимальных микроусловий для созревающих спор. По мере роста плодового тела оно разрывается и исчезает.

Шляпка молодого гриба шаровидная и выпуклая, с загнутым внутрь краем. Со временем она распрямляется и превращается в шляпу до 15 сантиметров в диаметре. Ножка фиолетового гриба имеет 12—16 сантиметров в высоту и утолщена в основании. И шляпка, и ножка гриба покрыты мелкими черно-фиолетовыми чешуйками. Если разломить мякоть, то можно увидеть, что она тоже окрашена в фиолетовый цвет.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин