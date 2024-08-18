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Стало известно, какой документ белорусы чаще всего запрашивают в Центре электронных услуг

  • 18.08.2024, 11:15
  • 1,870
Стало известно, какой документ белорусы чаще всего запрашивают в Центре электронных услуг

Он нужен для трудоустройства.

Электронная услуга по предоставлению сведений о правонарушениях была одной из самых востребованных у белорусов в 2023 году. Об этом в программе «В городе М» на «Радио-Минск» рассказала пресс-секретарь Национального центра электронных услуг Майя Енделадзе.

— Электронная услуга «Предоставление физическим лицам сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях» понадобится всем тем, кто устраивается на работу в госучреждения. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга», выбрать для заказа услугу 3.19.02 и через три дня получить документ, — отметила Енделадзе.

Личный кабинет есть у каждого белоруса, он создан на основании сведений из Регистра населения, но находится в «спящем режиме». Как пояснила пресс-секретарь НЦЭУ, чтобы его активизировать, достаточно просто зайти в него по ID-карте, ключу ЭЦП, номеру телефона, e-mail, учетным записям в Google или Apple. Однако стоит иметь в виду, что без ID-карты или ключа ЭЦП можно получить только минимальный набор услуг, так как большинство электронных сервисов на портале «Е-Паслуга» доступны через строгую аутентификацию. Если же она есть, то будут доступны все услуги в личном кабинете.

Граждане, имеющие на руках привычные паспорта, могут получить сертификат электронной цифровой подписи на базе 12 регистрационных центров (адреса — здесь).

Единый портал электронных услуг существует более 10 лет. Сейчас для заказа доступны 579 сервисов: 241 электронная услуга и 338 административных процедур.

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