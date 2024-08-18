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Украинские десантники показали видео засад на врага в Курской области

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  • 18.08.2024, 11:23
  • 3,226
Украинские десантники показали видео засад на врага в Курской области

Россияне попали в ловушки.

Черновицкие десантники во время операции ВСУ в Курской области устраивали смертельные засады для российских военных.

Об этом сообщает Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Десантники показали детали своей работы в Курской области, снятые воином-десантником 82 бригады ДШВ ВС Украины.

На кадрах видно, как украинские бойцы подвели сначала одно авто с российскими военными и допрашивают одного из них. Затем показана ликвидация еще одной машины с солдатами РФ.

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