Украинские десантники показали видео засад на врага в Курской области 2 18.08.2024, 11:23

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Россияне попали в ловушки.

Черновицкие десантники во время операции ВСУ в Курской области устраивали смертельные засады для российских военных.

Об этом сообщает Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Десантники показали детали своей работы в Курской области, снятые воином-десантником 82 бригады ДШВ ВС Украины.

На кадрах видно, как украинские бойцы подвели сначала одно авто с российскими военными и допрашивают одного из них. Затем показана ликвидация еще одной машины с солдатами РФ.

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