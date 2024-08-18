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В сентябре белорусы не смогут положить деньги на карту одного из банков

  • 18.08.2024, 11:30
  • 2,166
В сентябре белорусы не смогут положить деньги на карту одного из банков

Подробности.

В пресс-службе «БНБ-Банка» сообщили о скором переходе на новый процессинговый центр. Там отметили, что это делается для того, чтобы «быть ближе к цифровому офису». В связи с этим руководство предупредило о ряде важных изменений, к которым нужно быть наготове. В частности, клиенты банка временно не смогут пополнить карту наличными, однако кое-где такая возможность останется.

«Переход позволит нам быстрее внедрять и запускать передовые технологии и сервисы, расширить функциональность банкоматов и терминалов, ускорить процесс безналичного зачисления денег на карточки – они будут приходить моментально и сразу будут готовы к использованию», — подчеркнули в пресс-службе «БНБ-Банка».

Там добавили, что точную дату перехода на новый процессинговый центр сообщат позже, однако уже сейчас важно ознакомиться с основными изменениями в работе платёжных карт.

Во-первых, «временно приостановится» возможность пополнения наличными текущего счёта с помощью эмитированной к нему карты в банкоматах «БНБ-Банка» и «Белгазпромбанка». Однако такая возможность по-прежнему будет доступна в пунктах обмена валют и кассах данного банка. Что касается пополнения счёта с использованием цифровой карты, эта услуга «будет временно недоступна».

Во-вторых, действующий общий лимит на сумму дебетовых операций в сутки, который включал наличные, безналичные операции и операции в Интернете, будет применяться только для манипуляций с безналичными. Таким образом, «заработают» отдельные лимиты по суммам безналичных и наличных операций. Величина суммы ограничений при этом не изменится, отметили в «БНБ-Банке».

В-третьих, временно нельзя будет сменить PIN-код в банкоматах «БНБ-Банка» и «Белгазпромбанка». После перехода на новый процессинг PIN-код карточек «БНБ-Банка» можно изменить в банкоматах других банков при наличии у них «такой технической возможности», сообщили в пресс-службе.

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