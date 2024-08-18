«Все горит, дым столбом»: момент удара по нефтебазе под Ростовом показали на видео

«Все горит, дым столбом»: момент удара по нефтебазе под Ростовом показали на видео1
- 18.08.2024, 11:38
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Дроны атаковали дважды.
В ночь на 18 августа в российском городе Пролетарске (Ростовская область) под дроновый удар попала большая нефтебаза. Местные власти и Минобороны РФ утверждают, что отбили атаку. Однако очевидцы сообщают обратное, пишет Диалог.UA.
Со слов очевидцев, крупный склад дизельного топлива под Пролетарском был атакован ударными БПЛА дважды за ночь. В итоге там возникло два масштабных пожара, с которыми власти не могут справиться до сих пор. К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд. Местная жительница сняла последствия атаки не видео. «Вот оно все горит! Дым столбом», - рассказала россиянка.
Пролетарск находится примерно в 380 км от территорий Украины, подконтрольных ВСУ. Отметим, что данная нефтебаза была активно задействована в снабжении оккупационной группировки России в Украине, то есть она была для ВСУ законной военной целью.