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«Все горит, дым столбом»: момент удара по нефтебазе под Ростовом показали на видео

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  • 18.08.2024, 11:38
  • 2,190
«Все горит, дым столбом»: момент удара по нефтебазе под Ростовом показали на видео

Дроны атаковали дважды.

В ночь на 18 августа в российском городе Пролетарске (Ростовская область) под дроновый удар попала большая нефтебаза. Местные власти и Минобороны РФ утверждают, что отбили атаку. Однако очевидцы сообщают обратное, пишет Диалог.UA.

Со слов очевидцев, крупный склад дизельного топлива под Пролетарском был атакован ударными БПЛА дважды за ночь. В итоге там возникло два масштабных пожара, с которыми власти не могут справиться до сих пор. К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд. Местная жительница сняла последствия атаки не видео. «Вот оно все горит! Дым столбом», - рассказала россиянка.

Пролетарск находится примерно в 380 км от территорий Украины, подконтрольных ВСУ. Отметим, что данная нефтебаза была активно задействована в снабжении оккупационной группировки России в Украине, то есть она была для ВСУ законной военной целью.

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