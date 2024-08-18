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Чекистская ловушка для Лукашенко

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  • Телеграм-канал «Вольнодумец»
  • 18.08.2024, 11:45
  • 3,530
Чекистская ловушка для Лукашенко

Российский генерал рассказал много интересного.

Интересные новости рассказывают жители Донецка, часто посещающие парилку в бассейне бывшего спорткомплекса «Динамо» вместе неким информированным российским генералом Павленко. В последнее посещение, хорошо расслабившись и уже за «рюмкой чая» генерал рассказал много чего интересного, в том числе и о ситуации в Курской области.

По его словам, «президент Беларуси Лукашенко, как глава союзного с РФ государства, несколько дней назад скрытно перебросил в Россию танковый и механизированный батальоны белорусской армии вместе с экипажами. В основном танки, САУ, БМД, БМП и часть другой военной техники, которая поможет выбить ВСУ из Курской области. Но для прикрытия, чтобы не засветить участие Беларуси в войне против Украины, белорусские СМИ распространили весьма туманные заявления о якобы планируемом обучении российских военнослужащих на территории РФ».

Так ли это, покажет время. Достоверно известно только то, что три дня назад БелТА опубликовало заявление Лукашенко о том, что «Россия введет в Беларусь свои войска для оказания военной поддержки в случае нападения на территорию республики». Надо полагать, это намек на то, что на Беларусь нападет коварная и агрессивная Украина, у которой нет проблем?

Если исходить из ранее сделанных заявлений Лукашенко о том, что на территории Беларуси нет российских войск, то выходит Лукашенко передает России свою военную технику и войска.

Во-первых, это может свидетельствовать о том, что в РФ действительно не хватает техники и войск. Но Кремль не может допустить публичной огласки того, что «второй армии мира» не хватает войск и ей помогает какая-то Беларусь, или Северная Корея вместе с Ираном. Стыдно, но в тайне Путин принимает любые подачки.

Во-вторых, где вы видели, чтобы страна, на территории которой идет война, обучала солдат другой страны и не для себя?

В-третьих, Путин давно стремится втянуть Беларусь в войну с Украиной. Лукашенко все время уворачивался, так как понимал плачевные последствия для него и его государства. Очевидно, необходимость оказания помощи РФ в рамках ОДКБ станет той петлей, которой Путин может втянуть Лукашенко в войну. Время покажет!

А другим странам-членам ОДКБ стоило бы задуматься, что это за гарант их безопасности, требующий помощи у тех, кого обязался сам защищать?! В ближайшее время проявится истинный смысл происходящего в Курской области и так ли «гениальны» чекистские планы Путина.

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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