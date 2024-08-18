закрыть
18 августа 2024, воскресенье, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В каких случаях нельзя покупать б/у автомобиль, даже если очень дешево

  • 18.08.2024, 11:52
  • 1,380
В каких случаях нельзя покупать б/у автомобиль, даже если очень дешево

Стоит обратить внимание на простые, но очень важные детали.

Покупатели, которые серьезно относятся к выбору б/у автомобиля, изучают техническое состояние и стараются разобраться в индексах двигателей. Но есть причины, по которым ни в коем случае нельзя покупать машину. Даже если очень дешево.

Сохраните шпаргалку от OBOZ.UA. В этот раз материал максимально доступен широкой аудитории, ведь здесь нет сложных технических вопросов. Только простые советы. Но вы будете удивлены, как часто покупатели забывают о простых вещах и получают машину, о которой жалеют.

О таких советах знают опытные автомеханики, продавцы и те, кто часто покупает автомобили с пробегом. Однако делятся полезными, пускай и простыми знаниями, далеко не все.

Проблема с кондиционером

Более серьезные поломки в автомобиле обнаружить может быть трудно, но кондиционер проверить легко. Даже если вы выбираете машину зимой, летом он обязательно вам пригодится. Даже не вздумайте предполагать, что когда-нибудь удастся отремонтировать его недорого. Б/у автомобиль обязательно попросит у вас деньги на ремонт и обслуживание – стоит вычеркнуть из списка такую дорогую статью расходов, как кондиционер.

Ржавый кузов

Даже если очаги ржавчины совсем небольшие, когда пройдет один холодный сезон, вы будете удивлены цветением металла с новой силой. Это дорого ремонтировать, а зачастую даже бессмысленно. Просто откажитесь от такой машины.

«Всего-лишь заменить стартер…»

Если машину невозможно завести и проверить в случае, когда продавец «забыл» ключ, лучше отправиться на поиски более ответственной сделки. С другой стороны, автомобиль может не заводиться из-за того, что «всего-лишь требует замены стартера». Фактически, копейки, но, скорее всего, проблема намного серьезнее и дороже.

Отсутствие техпаспорта

У продавца может отсутствовать техпаспорт транспортного средства по многим причинам – вам могут сказать что угодно. Ни одна из этих причин не должна вас волновать. Это точно плохая сделка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин