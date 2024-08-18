Украинский военный: Кадыровцы открыли для ВСУ коридоры в Курской области
- 18.08.2024, 11:59
Мог иметь место факт договоренностей.
Военнослужащий, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Михаил Макарук в интервью Radio NV не исключил существования договоренностей между Силами обороны и кадыровцами о коридорах для украинских военных в Курской области.
«Я, откровенно, не исключаю, возможных договоренностей о данных коридорах между Силами обороны и кадыровцами. То самое сообщество InformNapalm имело опыт торговли данными от кадыровцев за деньги о дислокации российских войск под Киевом: блокпостов, техники, где стояли российские подразделения. Это же не секрет. И я не исключаю, что кадыровцы, увидев все это, сами вышли и сказали: а давайте вы нам [жизнь] оставите, а мы вам откроемся, и вы пойдете дальше», — сказал Макарук в эфире Radio NV.