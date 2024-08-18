Стало известно, какой будет погода в Беларуси на следующей неделе 1 18.08.2024, 12:07

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Лето еще порадует теплом.

На неделе 19-25 августа средняя температура ожидается на 2-4°C выше нормы. Однако погода станет носить более неустойчивый характер, поскольку к теплу добавятся грозовые дожди различной интенсивности. Об этом в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели на погоду окажут влияние атмосферные фронты, которые принесут в понедельник в большинство районов Беларуси, а во вторник в юго-восточные районы кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 80%. Ночью от 13 до 18°C, в дневные часы в понедельник от +23°C в Гродно до +33°C в Гомеле, во вторник от +20 до +27°C.

В середине недели за управление погодой возьмется антициклон с запада Европы. Переменная облачность. Без существенных дождей. Ветер переменных направлений, умеренный. Влажность до 70%. Температура ночью от +13 до +18°C. Днем в среду от +23°C по северо-западу до +32°C по юго-востоку.

По предварительным прогнозам, в начале второй половины недели метеоусловия станут определять область высокого атмосферного давления и влажные, неустойчивые воздушные массы. Локально пройдут небольшие дожди. Влажность до 70%. Под утро местами туман. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью +12…+17°C. Днем в четверг от +19°C по северу до +29°C в юго-восточных районах, в пятницу — +19…+23°C.

В выходные — переменная облачность, обойдется без существенных дождей. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ветер западный, умеренный. Влажность до 70%. Ночью +13…+17°C, в середине дня в субботу от +23°C по северо-востоку до +31°C по юго-западу. В воскресенье от +19°C по востоку до +27°C по юго-востоку.

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